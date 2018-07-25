Декоммунизация обходится бюджету Казахстана в миллиарды

В Казахстане продолжается кампания по массовому переименованию улиц, площадей, скверов, населенных пунктов и городов в рамках политического курса на декоммунизацию и дерусификацию. Это происходит по постановлению президента Назарбаева о необходимости смены «идеологически устаревших названий» и подкрепляется выделением из бюджета многих миллиардов тенге, которые разворовываются местными чиновниками.

В данной ситуации коррумпированные чиновники сами становятся заинтересованными в массовых переименованиях, так как получают значительные ресурсы из республиканского бюджета. При этом власти прикрываются идеологическими аспектами, как например в деле переименования улицы Ворошилова в Усть-Каменогорске на Шакарима Кудайбердыулы на заседании тщательно подобранного «общественного совета», состоящего из членов партии «Нур-Отан».

И это на фоне, когда у правительства нет средств на поддержание бесплатной медицины и образования, когда урезаются все социальные бюджетные ассигнования и первые лица государства заявляют, что «жить надо по средствам». Об этом сейчас активно пишут и простые граждане. Так жительница Павлодара написала следующее:

Каждый раз на общественных слушаниях жителям города говорят, что на переименование улицы не тратится ни одного тенге. И всегда это ложь. Как минимум 4500 миллиона тенге уходит на эту, честно скажу, хрень. Хотя, если мы выбрасываем на неработающие туалеты по 5 миллионов, то 4,5 это мелочь. Сюда 5, сюда 5 не обеднеем, не свои же тратим, народные. Бизнес на всем! Наверняка подрядчиком кто-то из своих, может даже и один из депутатов. Я хочу уже статью учредить за тупое расходование денег налогоплательщиков.

Журналист павлодарского издания «Обозрение» (obozrenie.kz) подтверждает эти доводы своей публикацией, в которой пишет следующее: «Первые адресные указатели с названием Туелсіздік появились на одноименном проспекте. Сколько всего табличек планируется поменять и сколько это будет стоить, рассказал заведующий сектором городского отдела ЖКХ Алибек Оразалин: — Уже неделю мы меняем таблички. На сегодня установлено около пятидесяти. Всего планируем заменить порядка 600. Есть административные здания, образовательные, есть те, на которые нужно вешать по несколько табличек. Планируем до 1 августа закончить эту работу по всему проспекту. Все вывески стандартные. Цена одной таблички семь тысяч. Всего на это выделено 4 500 000 тенге. На частных домах на проспекте Тауелсiздiк таблички будут заменены за счет города. Напомним, что замена адресных указателей по улице Астана обошлась городу почти в пять миллионов. Но там вешали не только простые железные таблички, но и с подсветкой — стоимость одной такой составляла 90 тысяч тенге. На проспекте менять таблички решили без излишеств. Демонтажом старых и оборудованием новых табличек занимается организация ТОО «Никшомас».

Распил бюджета естественно происходит под одобрительные крики и аплодисменты штатных националистов, также получающих финансирование от спецслужб и департаментов внутренней политики акиматов областей, создавая видимость «общественной поддержки» процессу массовых переименований и расхищению бюджетных средств.

Так и живем в момент национал-популистской государственной политики, ориентированной на формировании искусственной идеологии.