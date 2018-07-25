Цены на электричество в РФ могут вырасти из-за новой инициативы Минпромторга

Министерство промышленности и торговли РФ предложило ввести утилизационный сбор для производителей газовых турбин, что может привести к подорожанию электроэнергии для потребителей, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники в машиностроительной отрасли.

Предполагается, что сбор в 7% от стоимости турбины затронет агрегаты мощностью до 32 МВт. Их используют прежде всего для транспорта углеводородов по трубопроводам. Предполагается, что сбор составит порядка 7% от стоимости самой турбины.

Российским компаниям убытки планируется возмещать за счёт субсидий из бюджета, а цены на зарубежное оборудование вырастут.

Участники энергорынка пояснили изданию, что в этом секторе доля иностранного оборудования крайне мала. «Газпром», в частности, закупает газоперекачивающие агрегаты «Ладога» «РЭП Холдинга» (подконтролен Газпромбанку) мощностью 32 МВт и 16 МВт, созданные в партнерстве и по лицензии американской GE (локализованы в РФ не полностью). В том числе эти машины используются для «Силы Сибири» и на Амурском ГПЗ. Но иностранные турбины, прежде всего GE и немецкой Siemens, более востребованы на энергорынке.

Собранные деньги планируют направить в специальный фонд для поддержки российских машиностроителей. "Это может быть, как компенсация затрат на создание турбин большой мощности, так и решение текущих проблем, например, модернизация оборудования. Окончательно вопрос не решен", - сказал один из собеседников издания.

В Минпромторге утверждают, что нововведение "окажет минимальное воздействие на оптовый энергорынок". Однако в Минэнерго полагают, что сбор увеличит стоимость оборудования, что "в сложившихся тарифных условиях непременно ляжет на плечи потребителей".