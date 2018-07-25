Авиабилеты подорожают на 10% из-за роста стоимости топлива

Российские авиакомпании заявили о подорожании стоимости билетов на самолеты на внутренние рейсы из-за повышения цен на керосин, сообщает "Коммерсант" со ссылкой письмо "Аэрофлота".

Из письма следует, что "Аэрофлот" с 26 июля увеличит топливный сбор для билетов на внутренние рейсы всех авиакомпаний, находящихся под коммерческим управлением перевозчика. Повышение составит 200 руб. на полетный сегмент для экономкласса и «комфорта» и 400 руб. для бизнес-класса. Рост может затронуть все бронирования, оплаченные с 26 июля и позже.

В OneTwoTrip и Biletix подтвердили получение письма. В Biletix говорят, что не планируют компенсировать рост сбора за свой счет, цены на билеты перевозчика вырастут на размер надбавок. Источники издания на туристическом рынке отмечают, что ряд зарубежных авиакомпаний также уведомили о росте топливных сборов на €20–40 на международных рейсах. В телеграмме Qatar Airways говорится о поэтапном повышении тарифов с 28 июня. "Если тенденция продолжится, то в зимнем сезоне билеты в пакетных турах могут подорожать на 10%", - пояснил собеседник издания.

По данным ЦДУ ТЭК, с начала года отпускные цены НПЗ на авиатопливо выросли на 6,4% (инфляция составила 1,7%). С середины июня 2017 года до июня 2018 года цены на НПЗ увеличились почти на 45% при росте потребительских цен на 2,4%. Для стабилизации ситуации на рынке нефтекомпании обязались продавать топливо в объемах, необходимых авиакомпаниям, стабилизировав цены на уровне начала июня. По данным Росавиации, в июне авиакеросин подорожал в аэропортах в среднем на 2,7%, до 50,8 тыс. руб. за тонну, самый дорогой керосин был в камчатском Тигиле — 102 тыс. руб. без НДС за тонну, самый дешевый — в новосибирском Толмачево (33,3 тыс. руб.).