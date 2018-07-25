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Московский листок

На главу НПО им. Лавочкина завели дело о мошенничестве

Опубликовано 25.07.2018 в разделе комментариев 1

На главу НПО им. Лавочкина завели дело о мошенничестве

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении главы НПО им. Лавочкина Сергея Лемешевского и руководителя Дирекции правового обеспечения предприятия Екатерины Аверьяновой.

"В отношении генерального директора АО "НПО "Лавочкина" Лемешевского и руководителя Дирекции правового обеспечения предприятия Екатерины Аверьяновой Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) по факту хищения в особо крупном размере денежных средств предприятия путем оплаты фиктивно оказанных юридических услуг адвокатской конторой "Третьяков и партнеры" на сумму 330 млн рублей", - цитирует Интерфакс пресс-службу Роскосмоса.

По данным агентства, фигурантам дела мера пресечения пока не избрана. После возбуждения дела Лемешевский подал в отставку, свой пост он покинет 2 августа.

О доследственной проверке в НПО стало известно в начале июля. Как сообщал "Коммерсант" со ссылкой на источники, проверялась информация о действующей на предприятии системе выплат так называемых «гонораров успеха» сотрудникам адвокатской конторы «Третьяков и партнеры», которая, по данным газеты, с 2016 г. стала практически монополистом по представлению интересов НПО в его судебных спорах с основным акционером – «Роскосмосом».

По словам собеседников издания, на решение руководства НПО выбрать контору "Третьяков и партнеры" для оказания юридических услуг повлияла Екатерина Аверьянова. Привлеченные юристы получали в случае победы в суде премии, размер которых составлял 8% от суммы "выигрыша". Выплачивались они из бюджетных средств, выделенных на выполнение госконтрактов. За два года, по данным проверяющих, между НПО и адвокатской конторой было заключено 23 договора.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Дмитрий г.Запорожье.+-,., написал 25.07.2018 13:42
Ну так для того,что бы создавать беспилотные автоматические станции для полетов на луну,марс,венеру и т.д. ведь человеком надо быть.Другое дело деньги "осваивать".Для этого вполне достаточно быть кацапопитеком,а это такая нация кацапорылых недосуществ прошедших за 30 лет стремительный процесс деградации от человека,причем практически разумного,до недочеловека.Дарвин бы дорого заплатил за то, что бы описать процесс деградации кацапопитека в своей работе "Деградация вида".
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