На главу НПО им. Лавочкина завели дело о мошенничестве

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении главы НПО им. Лавочкина Сергея Лемешевского и руководителя Дирекции правового обеспечения предприятия Екатерины Аверьяновой.

"В отношении генерального директора АО "НПО "Лавочкина" Лемешевского и руководителя Дирекции правового обеспечения предприятия Екатерины Аверьяновой Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) по факту хищения в особо крупном размере денежных средств предприятия путем оплаты фиктивно оказанных юридических услуг адвокатской конторой "Третьяков и партнеры" на сумму 330 млн рублей", - цитирует Интерфакс пресс-службу Роскосмоса.

По данным агентства, фигурантам дела мера пресечения пока не избрана. После возбуждения дела Лемешевский подал в отставку, свой пост он покинет 2 августа.

О доследственной проверке в НПО стало известно в начале июля. Как сообщал "Коммерсант" со ссылкой на источники, проверялась информация о действующей на предприятии системе выплат так называемых «гонораров успеха» сотрудникам адвокатской конторы «Третьяков и партнеры», которая, по данным газеты, с 2016 г. стала практически монополистом по представлению интересов НПО в его судебных спорах с основным акционером – «Роскосмосом».

По словам собеседников издания, на решение руководства НПО выбрать контору "Третьяков и партнеры" для оказания юридических услуг повлияла Екатерина Аверьянова. Привлеченные юристы получали в случае победы в суде премии, размер которых составлял 8% от суммы "выигрыша". Выплачивались они из бюджетных средств, выделенных на выполнение госконтрактов. За два года, по данным проверяющих, между НПО и адвокатской конторой было заключено 23 договора.