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Московский листок

Госдума одобрила закон о создании офшоров

Опубликовано 25.07.2018 в разделе комментариев 1

Госдума одобрила закон о создании офшоров

Госдума во втором чтении одобрила пакет законопроектов о создании специальных административных районов на острове Русский и острове Октябрьский, сообщает RNS. "За" проголосовали 300 депутатов, "против" - 29, трое воздержались.

По мнению авторов документа, он будет способствовать «формированию инвестиционно привлекательной среды для российских и иностранных инвесторов и развитию Приморского края и Калининградской области за счет повышения деловой и инвестиционной активности в данных регионах».

Пакет состоит из семи законопроектов. Базовый законопроект определяет особенности создания, функционирования и упразднения спецрайонов на островах Октябрьский в Калининграде и Русский во Владивостоке. Основными участниками таких районов станут компании, наделенные статусом международной компании.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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"Единую Россию"-вне закона! ГосДуму сократить в 3 раза.
-Что это? написал 25.07.2018 14:21
Суд над крысами!
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