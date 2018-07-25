Госдума одобрила закон о создании офшоров

Госдума во втором чтении одобрила пакет законопроектов о создании специальных административных районов на острове Русский и острове Октябрьский, сообщает RNS. "За" проголосовали 300 депутатов, "против" - 29, трое воздержались.

По мнению авторов документа, он будет способствовать «формированию инвестиционно привлекательной среды для российских и иностранных инвесторов и развитию Приморского края и Калининградской области за счет повышения деловой и инвестиционной активности в данных регионах».

Пакет состоит из семи законопроектов. Базовый законопроект определяет особенности создания, функционирования и упразднения спецрайонов на островах Октябрьский в Калининграде и Русский во Владивостоке. Основными участниками таких районов станут компании, наделенные статусом международной компании.