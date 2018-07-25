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Московский листок

Магаданский блогер получил семь лет колонии за комментарии в соцсетях

Опубликовано 25.07.2018 в разделе комментариев 5

Магаданский блогер получил семь лет колонии за комментарии в соцсетях

Коллегия по делам военнослужащих Верховного суда подтвердила приговор к семи годам колонии общего режима, вынесенный магаданскому блогеру Александру Юдину за публикации в интернете. Как сообщает "Сибирь.Реалии", его обвинили в публичном оправдании терроризма. Юдин был задержан в марте по делу о публикации в социальной сети "ВКонтакте", в которой якобы содержалось одобрение запрещенного в России "Исламского государства". По информации SM News, также Юдину вменялись также комментарии в локальной сети Star.net.

«…Давно пора заняться тухлой страной, может что и измениться. Я бы с удовольствием принял мусульманскую веру, а не эту веру убогой страны, где каждый третий либо тупое быдло, либо алкоголик и наркот», - цитирует SM News одну из публикаций блогера в интернете.

Чтобы доказать вину Юдина были проведены психолого-лингвистическая, амбулаторно-психиатрическая и компьютерная экспертизы. Заключения и свидетели доказали, в своих комментариях в обвиняемый признавал идеологию и практики терроризма правильными.

Приговор Юдину 7 мая вынесла коллегия Дальневосточного окружного военного суда по двум статьям: публичное оправдание терроризма и публичное оправдание терроризма с использованием интернета. По первой ему дали 2,5 года колонии, по второй – 5,5 года. Путем частичного сложения сроков Юдину назначили шесть лет колонии общего режима.

Еще один год подсудимому добавили, отменив условный срок по предыдущему делу. В 2015 году его осудили на два года условно с двухлетним испытательным сроком за незаконное использование объектов авторского права в особо крупном размере.

На заседании 24 июля Юдин признал свою вину и раскаялся, а также подал апелляцию, в которой попросил вернуть дело в прокуратуру.

 



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Всего комментариев к статье: 5
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(без названия)
стоик1165 написал 25.07.2018 15:18
Своровал миллиард - получи Героя?
Выразил свое мнение - получи тюрьму?
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Re:
Рашкинзон написал 25.07.2018 14:58
Не случайно там патриарх Кирилл завел себе блог. Он же из КГБ
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(без названия)
Чукча написал 25.07.2018 14:53
Да половину местных комментаторов можно смело туда же за разжигание ненависти.
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(без названия)
пара слов написал 25.07.2018 14:29
Не в соцсетях, а КОНКРЕТНО в ФСБэшной заманухе под названием "Вконтакте". Я, кстати, удивляюсь, что еще находятся лохи, которые в этой "соцсети" пишут что-то серьезное. Не случайно Порох на Украине эту ФСБэшную лавочку прикрыл.
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Скоро выйдет на свободу Героем Советского Союза!
-Что это? написал 25.07.2018 14:24
Суд над крысами!
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