В центре Санкт-Петербурга установили песочницу без песка за 350 тысяч рублей

Прокуратура Центрального района Петербурга проверит действия муниципального образования Смольнинское, сотрудники которого потратили на покупку детской песочницы 350 тысяч рублей, а туда даже не завезли песок.

Как сообщает прокуратура Санкт-Петербурга, в рамках проверки будут изучены условия контракта на установку детского оборудования и исполнение условий договора.

По итогам проверки в ведомстве обещают решить вопрос о применении мер прокурорского реагирования.

Между тем в пресс-службе администрации Центрального района северной столицы заявили, что детская песочница, смонтированная в центре Петербурга за 350 тысяч рублей, не предполагает наличие песка и закуплена по рыночным ценам.

"Активисты «Центральный район за комфортную среду обитания», инспектируя данный адрес, задались вопросом, почему в песочнице на детской площадке до сих пор нет песка. Отвечаем, детская песочница – игровой домик, которая оборудована на площадке с тартановым покрытием, не предполагает использование песка, как такового. Тем более, что на сегодняшний день, есть огромное количество других искусственных материалов. В частности, по мере необходимости на площадку завозятся пластмассовые шары (для сухого бассейна) для различных игр. Стоимость игрового оборудования для детской площадки по 6-ой Советской улице была сформирована исходя из анализа рынка, на основании коммерческих предложений подрядных организаций", - говорится в сообщении пресс-службы, отметив при этом, что указанный тип площадок активно устанавливается в Москве.

На детскую площадку обратили внимание активисты движения "Центральный район за комфортную среду обитания", связанного с движением "Красивый Петербург". Они указали на то, что в песочнице стоимостью 350 тыс. рублей до сих пор нет песка, хотя оборудование было установлено еще зимой.

Интерфакс со ссылкой на портал госзакупок подсчитал, что обустройство данной детской площадки обошлось городскому бюджету почти в 5 млн рублей. Из них 353 тыс. рублей было потрачено на песочницу в виде домика, 312 тыс. рублей - на подвесные качели, 76 тыс. рублей - на качалку на пружине, и 1,7 млн рублей - на детский игровой комплекс с горками для катания.