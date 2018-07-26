Дело Кирюшкина. Станет ли в РФ подача жалоб и заявлений наказуемой?

26-го июля в 14-30 в Серпуховском городском суде пройдет заседание по административному делу, возбужденному на координатора серпуховского отделения ЛБ Станислава Кирюшкина. Кирюшкин привлечен по ч. 8 ст. 20.2 КоАП, а значит ему светит до 30 суток ареста.

Напоминаем, ранее у Кирюшкина уже было два привлечения к административной ответственности за борьбу с полигоном ТБО. А именно, за голодовку протеста проводимую в закрытом помещении (правоохранители посчитали ее митингом) и за одиночный пикет.

28 Кирюшкин июня подал уведомление на проведение пикета против пенсионной реформы. Получил отказ со стандартной формулировкой, со ссылкой на президентский указ про тишину на мундиале. В общем, «праздник футбольный открылся в России», и нефиг местных холопам свои проблемы на глаза уважаемым иностранным гостям выставлять.

Чуть позже последовало продолжение. 19 июля активисту пришла повестка с требованием явиться в ОВД. В ОВД Кирюшкин узнал, что на него заведено административное дело по части 8 статьи 20.2 КоАП ибо то, что он, имея два привлечения, подал уведомление, не только повод для отказа (напоминаю отказали по другому поводу), но и само по себе административное правонарушение.

Что это было? Серпуховской полиции приказали пресечь подготавливаемую левой оппозицией Серпухова акцию по пенсионной реформе, и она не нашла лучшего повода докопаться?

Иди может быть это - обкатывание нового режима работы российской суверенной демократии. Представляете, если за каждую заявку на митинг или пикет, которая власти не устроит, можно будет привлекать к ответственности? Насколько приятней и спокойней станет жизнь соответствующих лиц из горадминистраций.

Впрочем зачем мелочиться? Сейчас не только организаторы массовых акций, но и прочие граждане вынуждены, отстаивая свои законные права, исписывать просто кучу бумаг. Собирать коллекцию отказов. Даже если их требования удовлетворяются (что бывает, мягко говоря, не часто), то, обычно, не с первого раза. Представляете сколько драгоценного времени наших чиновников на такую переписку требуется. А ведь это время необходимо для защиты суверенитета России! А представляете, как повысится эффективность работы чиновников, если за любое заявление (по которому заявителю дают отказ) заявителя будут по крайне мере штрафовать, а то и сажать на 30 суток. Насколько повыситься эффективность защиты чиновниками российского суверенитета! Оле-Оле-Оле!