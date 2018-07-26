17 июля 2018 года прошел митинг в Вологодской области в г. Бабаево (численность населения которого 11 493 человека на 2017 год). Тема: против повышения пенсионного возраста. Митинг посетило около 500 человек.
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Кто владеет информацией,
владеет миром
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революция реформа пенсионеры вологда пфр
Не голосовал ни за одного урода - ни за Путина, ни за "ЕдРо"
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