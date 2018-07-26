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Не голосовал ни за одного урода - ни за Путина, ни за "ЕдРо"

Опубликовано 26.07.2018 в разделе комментариев 0

революция реформа пенсионеры вологда пфр

17 июля 2018 года прошел митинг в Вологодской области в г. Бабаево (численность населения которого 11 493 человека на 2017 год). Тема: против повышения пенсионного возраста. Митинг посетило около 500 человек.




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