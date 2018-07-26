Госдеп официально не признал присоединение Крыма к России

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что США не признают присоединение Крыма к России законным. В документе под названием «Крымская декларация» Помпео призвал Россию «прекратить оккупацию Крыма».

«Политика США в отношении этого вопроса неизменна — целостность Украины должна быть восстановлена»,— говорится в документе.

Помпео приводит аналогию с «декларацией Уэллеса» 1940 года, по которой США официально отказались признавать Литву, Латвию и Эстонию частью СССР.

«Как и в случае с декларацией Уэллеса 1940 года, США подтверждают, что их политикой является отказ от признания претензий Кремля на суверенитет над территорией, захваченной силой, что противоречит международному праву»,— сказано в «Крымской декларации».

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А давайте-ка для начала посмотрим, что это за декларация такая была в 1940 году.

Для начала, документ выпущен неким Самнером Уэллсом, который никогда не был государственным секретарем США (этот пост занимал с 1933 по 1944 годы Корделл Халл). А Уэллс был всего лишь заместителем госсекретаря. По большому счету, документ был пустой бумажкой, на которую в течение 50 лет никто не обращал внимания. В частности, эта бумажка совершенно не помешала СССР и США быть союзниками во Второй мировой войне, не мешала Сталину, Рузвельту и Черчиллю провести Ялтинскую конференцию, на которой была обрисована послевоенная конфигурация Европы - разумеется, с Прибалтикой в составе Советского союза.

То, что США якобы никогда не признавали Прибалтику советской - то просто наглая ложь. В частности, при создании ООН в 1945 году никогда не ставился вопрос о статусе прибалтийских республик и они по факту считались частями СССР.

То, что Горбачев позволил "развести" себя при помощи этой пустой бумажки от 1940 года - это проблема его интеллектуального развития и государственного "мышления". Но при этом, заметим, независимость республик Прибалтики возникла все равно не из "пустой бумажки", а в итоге референдума, который проводился властями СССР - но никто при этом не говорил, что это "референдум под дулами автоматов".

И, кстати, ровно половина тех, кто голосовал за независимость республик на референдумах, вскоре оказались в новых государствах "негражданами"... То есть строго говоря, половина проголосовавших на этих референдумах права принимать в них участие не имела. То есть референдумы о независимости Прибалтики были - недействительными!

Если же мы посмотрим историю движения населения этих республик в период независимсти, то увидим, что они теряли население жуткими темпами - Латвия потеряла треть своего населения! Это уровень геноцида, но США этого, разумеется. не признают, как не признают геноцидом, скажем, истребление индейцев в самих Соединенных штатах.

В Крыму, заметим, итоги референдума очевидны, и никого "негражданами" не признавали. Более того, после референдума население Крыма не уменьшилось, а выросло, причем в основном за счет граждан Украины. Как, кстати, и население Прибалтики в советский период росло, а уменьшаться стало только в "антисоветский" период.

И что можно сказать теперь по поводу очередной пустой бумажки госдепартамента? Только то, что прежнюю писульку госсекретарь США К.Халл подписать постеснялся, перепоручив эту сомнительную часть своему заместителю. А нынешнюю подписал полноценный госсекретарь... Впрочем, уже второй за недолгий срок президента Трампа.

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Есть еще один вопрос - ладно, присоединение к РФ Крыма не признали, но ведь был и референдум о независимости. Его-то почему не признали в США? Как вернуть Украине территорию, подавляющее большинство граждан которой проголосовали за отделение от нее?

Ну верните тогда США - Великобритании, там тоже голосовали "под дулами ружей".

Ясно, что возвращать Крым Украине можно только силой, с последующим появлением "неграждан", депортациями и прочим... Впрочем, кого на западе это когда волновало?

Анатолий Баранов