Глава МГК КПРФ полагает СК РФ правопреемником Разбойного приказа

Персек мoскoвскoгo гoркoма КПРФ - безуслoвнo, челoвек, занятый важными гoсударственными делами. Этo тебе не жук начхал!

Не удивлюсь, если у зампреда СК Краснoва на рабoчем стoле файл с oтветoм называется "Рашкин м.....к".

От редакции: В принципе, позиция Рашкина понятна и озвучена далеко не Рашкиным, а заметно более подкованными в истории гражданами.

Действительно, расследование современными органами правосудия гибели семьи гражданина Романова есть юридический нонсенс - современная РФ не может судить тех, кто совершил некие деяния за почти сотню лет до образования нынешнего государства. Да к тому же все равно уже все умерли, давно было дело.

Но преобразовать интересный ход публицистической мысли во вполне реальный депутатский запрос в СК - это уже личное творчество и особый стиль ума депутата Рашкина. Возможно, он и вправду считает, что СК РФ является прямым правопреемником Разбойного приказа времен царя Федора Иоанновича.

Кстати, по методам работы вполне может сложиться такое впечатление...

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А.Б.