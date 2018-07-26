Кунцево выступило против компании "ПИК" и предателя Собянина

25 июля в районе Кунцево (Западный административный округ Москвы) состоялся сход местных жителей против градостроительного произвола, на который собралось около 300 человек. Отметим, что собрание жителей было на грани срыва, так как Префектура ЗАО г. Москвы не согласовала проведение митинга под предлогом проведения чемпионата мира по футболу (который уже давно закончился!), а полиция поначалу трактовала встречу жителей района как «несогласованное массовое мероприятие» и уже готовилась начать задержания. Ситуацию удалось урегулировать благодаря появлению доверенных лиц кандидата в мэры Москвы от КПРФ и лево-патриотических сил Вадима Кумина, которые взяли на себя ответственность за проведение встречи с избирателями.

Открыл собрание один из лидеров местной инициативной группы Иван Рожков, который рассказал о том, что жители 47-48 кварталов района Кунцево требуют сохранить свои дома, отданные под снос группе компаний «ПИК». Еще в ноябре 2017 года мэр города Сергей Собянин подписал Постановление Правительства Москвы №903-ПП «Об утверждении проекта планировки кварталов 47, 48 района Кунцево», предполагающее снос целого микрорайона из 37 малоэтажных кирпичных домов. Эти дома не вошли в программу реновации — их собираются снести на основании инвестиционного контракта с группой компаний ПИК, которая планирует возвести на их месте многоэтажные жилые строения.

В список сносимых домов входят 3-х, 4-х и 5-этажные, в том числе «сталинские» дома, построенные в 50-60-х годах 20 века, некоторые из которых представляют историческую и культурную ценность. Ни один из домов не является ветхим или аварийным; средняя степень общего износа зданий составляет 40%, степень же износа несущих конструкций не достигает и 20%. Дома расположены в уютном зелёном микрорайоне в 10 минутах ходьбы от метро. Проект планировки 47-48 кварталов был принят ещё до введения в действие закона о реновации. В отличие от последнего, 21-й закон города Москвы не позволяет жильцам выйти из программы сноса голосованием на общих собраниях собственников, что даёт возможность чиновникам полностью игнорировать их мнение.

Данное решение Правительства Москвы вызвало в Кунцево взрыв негодования — были собраны и поданы в разные инстанции тысячи подписей против сноса. На публичных слушаниях по проекту планировки жители устроили громкую акцию протеста. В течение года в кварталах прошло около 20 общих собраний собственников, на которых более 70% проголосовавших высказалось против сноса и лишь около 7% – за снос. Протоколы собраний были переданы во все инстанции, включая Правительство Москвы. Несмотря на это, мэр Москвы Собянин утвердил проект планировки.

Координатор Левого Фронта и МосСовета Сергей Удальцов полностью поддержал возмущенных жителей Кунцево. Он заявил о том, что единственной причиной задуманного сноса явилось желание группы «ПИК» завладеть этой территорией для коммерческой застройки, а решение о сносе домов было принято с нарушением закона, так как строительство коммерческого жилья, запланированное группой компаний ПИК, никак не может быть отнесено к «государственным нуждам». Удальцов призвал жителей активизировать борьбу за свои права и наращивать массовость протестных выступлений, принуждая чиновников к диалогу. Также он напомнил собравшимся, что на грядущих выборах мэра Москвы 9 сентября всем несогласным с политикой администрации Собянина необходимо активно проявить себя и проголосовать за оппозиционных кандидатов, в первую очередь – за Вадима Кумина, который гарантирует защиту жилищных прав жителей Кунцево. Данное предложение вызвало горячую поддержку граждан.

Лидер женского движения «Надежда России» Нина Останина пригласила всех граждан на митинг против повышения пенсионного возраста, который состоится в Москве 28 июля. Она отметила, что антисоциальная политика в целом характерна для действующей российской власти – как в глобальных вопросах пенсионной реформы, так и в локальных ситуациях. Едва ли можно усомниться, что в основе незаконного решения о сносе домов в Кунцево лежит банальная коррупция, а чиновники просто продали жителей, как крепостных, богатому застройщику.

Также на собрании жителей выступили Сергей Митрохин (партия «Яблоко»), представители инициативной группы Донского района, муниципальные депутаты и обычные местные жители, разгневанные действиями московских властей.

По итогам собрания жители Кунцево озвучили свои требования:

Отменить незаконное Постановление №903-ПП «Об утверждении проекта планировки кварталов 47, 48 района Кунцево», а равно все иные нормативные акты, предусматривающие снос крепких жилых домов под коммерческую застройку. Расследовать обстоятельства заключения инвестконтракта с ГК ПИК, составления и утверждения проекта планировки 47-48 кварталов на предмет наличия коррупционной составляющей. Ввести законодательный запрет на снос неаварийных жилых домов, не обусловленный очевидными для всех государственными и общественными нуждами. Предоставить жильцам домов, сносимых по «программам реконструкции», инвестконтрактам и проектам планировки, равное с участниками реновации право выйти из программы сноса голосованием на общих собраниях собственников.

Собрание завершилось поздно вечером под пламенные песни народного музыканта Олега Мокрякова. Москва не сдается на милость обнаглевшим застройщикам и продажным чиновникам!

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