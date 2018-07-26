Золотодобытчики в Путинской России голодают и попадают в больницу, чтобы выпросить у буржуев своё

Девять участников голодовки на золотодобывающем предприятии ООО "Дарасунский рудник" в Забайкальском крае попали сегодня в районную больницу из-за проблем с давлением. Шахтеры объявили голодовку 24 июля из-за невыплаты зарплаты.

"У одних давление опустилось до 110, у других поднялось до 160, в акции протеста продолжают участвовать 83 горняка, всего поддержали голодовку 92 человека", - рассказал "Интерфаксу" горный мастер буровзрывных работ Андрей Михеичев.

По его словам, горняки намерены продолжать голодовку и добиваться погашения долгов по заработной плате.

Руководитель предприятия Евгений Рогалев уехал в Читу, где встретится с полпредом президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло и губернатором Забайкальского края Натальей Ждановой.

В свою очередь, пресс-служба регионального Минздрава сообщает, что за первые сутки забастовки состояние людей было удовлетворительным. 26 июля после очередного медосмотра на предприятии, девять человек были доставлены в участковую больницу для более тщательного осмотра и принятии решения об их возможной госпитализации.

"Люди жаловались на головокружение, недомогание вследствие повышенного артериального давления", - отмечается в сообщении. Осмотр шахтеров, объявивших голодовку, проводится два раза в сутки фельдшером участковой больницы поселка Вершино-Дарасунский. Ранее сообщалось, что горняки ООО "Дарасунский рудник" объявили голодовку, требуя погашения зарплаты.

По состоянию на 24 июля 2018 года задолженность по заработной плате за май-июнь 2018 года перед работниками составляет около 32 млн рублей, уточняет "Интерфакс".

"В последний раз, в мае месяце, всем шахтерам выдали по 1340 рублей, все думали, что это аванс. С тех пор перестали платить. Сегодня задолженность по зарплате у мужа составляет около 200 тысяч рублей, он еще даже не получил отпускные", - рассказала жена одного из работников Юлия Щукина.

Ранее сообщалось, что в отношении компании "Дарасунский рудник" возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 5.27 КоАП РФ ("Невыплата в установленный срок заработной платы лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение"). Проверки случившегося организовали территориальный орган Федеральной службы по труду и занятости и региональное управление СК РФ, уточняет ТАСС.

За последние месяцы это не первое выступление шахтеров Дарасунского рудника. 17 мая около 80 работников предприятия объявили забастовку и отказались выходить из шахты. Перед этим в руководстве заявили, что шахтерам выплатят только 30% зарплаты из-за невыполнения планов. В апреле шахтеры снова забастовали. Тогда им хотели урезать зарплату наполовину, но после акции протеста выплатили целиком. Тогда же в шахтерский поселок приезжал полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло. В сентябре 2017 года около 50 бывших работников рудника несколько дней проводили голодовку из-за задержек в выплате зарплат. Сообщалось, что 19-20 сентября людям выплатили долг, после чего голодовка завершилась.

Осенью прошлого года стало известно, что прежний владелец рудника компания "Южуралзолото" продала 100% уставного капитала ООО "Дарасунский рудник" компании "Урюмкан".

От редакции: Слушаешь новости про очередную голодовку шахтёров - и обалдеваешь. Средняя зарплата в золотоносном, угольно богатом Забайкалье у шахтёров-золотодобытчиков - 40 тысяч рублей. Всего! А ведь мы ещё помним времена "тоталитарного совка", в котором жутко попирались права человека и не давали ставить памятники антисоветчику Солженицыну, - но при этом зарплата шахтёра была выше зарплаты министра! А сколько нынешний министр Топилин тот же получает - что, сравним, дорогие россияне? Да он в день получает больше, в день!!!

Так где это всё - "ужжосы совка" где? Вроде бы и богатства недр остались, и шахты на капиталы олигархов работают ещё советские, новых буржуи пока не выкопали. Отметим, что более года назад и затем в сентябре там же проводили голодовку золотодобытчики, шахтёры - им тоже понизили зарплаты! Вряд ли советы директоров добывающих компаний, которые пользуются советскими шахтами и дешёвым трудом шахтёров снижают свои многомиллионные, буквально золотые прибыли - а вот на рабочих традиционно экономят (это ещё мягко выражаясь, а грубо - "кидают" с зарплатой, - мол, коли эти терпилы стерпели убийство СССР и приватизацию, то стерпят теперь и невыплату зарплаты).

При этом правительство Забайкальского края в начале июня 2016-го года сообщило о решении подписать протокол о намерениях с китайской компанией «Хуаэ Синбан», который предполагает сдачу в аренду более 300 тыс. га сельхозугодий и пастбищ сроком на 49 лет. Эту новость, которую сообщило агентство «Чита.Ру», перепечатала и официальная китайская пресса. Китайцы намерены инвестировать в проект около 24 млрд руб. для выращивания кормовых, зерновых, масличных и других культур, а также лечебных трав для фармакологии. Предполагается также развитие промышленного скотоводства, птицеводства и мясного животноводства. Эта продукция будет поставляться в РФ, КНР и на международные рынки. Первый этап предполагает сдачу в аренду 115 тыс. га сельхозземель и территорию так называемой Могойтуйской промзоны. Время реализации первого этапа – 2015–2018 годы. В случае успеха с 2019 года российские власти готовы отдать китайцам еще 200 тыс. га, сообщает «Чита.Ру». И нет никаких сомнений, что отдадут.

Тем более, что Правительство России в начале июля нынешнего года одобрило создание совместного с Китаем предприятия для добычи золота в Ключевском месторождении в Забайкалье. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Заинтересованность в разработке объекта также проявила Индия. Добычу будет вести дочерняя компания индийской Sun Gold - «Западная — Ключи». Инвестировать в проект намерена китайская China National Gold, сообщает пресс-служба губернатора Забайкальского края. Китай планирует вложить в предприятие 500 миллионов долларов, что позволит создать 700 рабочих мест непосредственно на руднике и еще полторы тысячи в смежных производствах.

На российское золотишко разинули рты и Индия, и Китай, а Медведев - рад услужить. А родным гражданам РФ, рабочим - нечем платить зарплату за добычу золота... Где это видано? Да в сырьевой нашей империи! Где не только труд, но и трудовая пенсия - ещё большой вопрос, получите ли вы их...

Д.Ч.

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