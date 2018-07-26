За обанкрочивание заводов - ничего, за обстёбанное фото царебожцев - 6 лет

Силовые структуры сырьевой империи из сил выбиваются в столь тревожный для государя и приближённых нему олигархов, - ловят шпионов и возмутителей общественного спокойствия... Но если на живых пока заводах и в НИИ (НПО им. Лавочина, например) ещё пока есть, где работать и что воровать, то подальше от Москвы - уже советское наследие разворовано или перепрофилировано под торговые центры.

Число таких уничтоженных заводов - десятки тысяч. Да-да, 35 тысяч заводов, убитых только при Путине, с 2005 по 2017-й - а сколько при Ельцине "уработали"?

Однако силовые структуры, ФСБ и прочие подразделения что-то ни одного дела не возбудили по факту нанесения государству невосполнимого ущерба - а ведь рабочие места это вопрос государственной важности. Выпуск собственной высокотехнологичной продукции - вопрос государственной важности. Только понятие государства вот нынче сузилось к кругу тех самых околопутинских миллиардеров из списка "Форбса", а заводы и рабочие коллективы туда явно не попадают...

Рассмотрим два контрастирующих случая.

Вот так сейчас выглядит Саратовский авиационный завод.

Количество рабочих мест - более тридцати тысяч. Градобразующие предприятие г. Энгельса некогда... Объём производства в СССР был 1,5 тыс самолетов в год. Научный прорыв - летающая тарелка ЭКИП.

13 августа 2012 года (да-да, когда прозвучали "майские указы великого Путина" про создание 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест, когда уже "болотный протест" обуздали, РФ вступила в ВТО, а лидеров Левого Фронта по сфабрикованному делу начали "разрабатывать") арбитражный суд Саратовской области принял решение о завершении конкурсного производства в рамках банкротства Саратовского авиационного завода и его исключении из Реестра юридических лиц РФ.

Таким образом была завершена многолетняя процедура банкротства.

21 сентября 2012 года Саратовский авиационный завод был вычеркнут из Реестра юридических лиц РФ.

26 декабря 2013 года в корпусе №11 бывшего Саратовского авиазавода открылся торговый центр «Оранжевый».

Вот это одно из последних фотосвидетельств из цехов завода...

Завод убит, рабочие завода пошли в прислугу к местной буржуазии или поехали на заработки в столицу, где работа дворником или официантом - ещё лучший вариант...

Что делали силовые структуры, региональные и федеральные, пока убивали завод? Они ловили Развозжаева в Киеве! Больше ничем серьёзным они тогда не занимались - а на глазах страны умирало градообразующее предприятие. Ну, вроде по законам капитализма - всё нормально, да? Не первый такой завод - ещё и Сталинградский тракторный так убивали, а нынче, в благодатном 2018-м - и Владимирский тракторный убьют по этой же схеме... Ни одного уголовного или даже административного дела!

Зато в соцсетях - тотальная бдительность фэсбов... Кто-то посмел население руин СССР, обитальцев руин заводов и сёл, впавшее с горя в религию - обидеть? Под суд! Немедленно... Как такое можно прощать? Это же не завод обанкротить - это более важное...

В городе Барнауле Алтайского края передано в суд уголовное дело о возбуждении ненависти и оскорблении чувств верующих. Обвинения предъявлены молодой женщине из-за ее "заброшенного" аккаунта в соцсети "ВКонтакте", в котором сохранились изображения, в которых силовики и эксперты нашли экстремизм.

О преследовании со стороны правоохранительных органов 23-летняя подозреваемая Мария Мотузная рассказала в соцсети Twitter.

По словам девушки, 8 мая силовики провели обыск в ее квартире. В присутствии понятых они изъяли компьютер и телефон, затем следователь и двое оперуполномоченных доставили обвиняемую в полицию, в центр "Э".

"Усадив меня за стол, разговор начали с фразы "Ну, признавайся". Я опешила. И тут опер включил комп и открыт файл, где скрины картинок из альбома моей старой страницы", - рассказала Мария. Девушке объяснили, что, сохраняя картинки, она оскорбляла людей.

На подшитых к делу демотиваторах, по мнению сотрудников правоохранительных органов, были изображения, напоминающие патриарха Кирилла, Иисуса Христа и священнослужителей. Они сопровождались надписями, которые якобы могли оскорбить верующих, пишет "Тайга.инфо". Например, на одной фотографии был изображен крестный ход: казаки с хоругвями и огромной иконой выше человеческого роста с образом, вероятно, Николая II, бредут по разбитой грязной дороге с большими лужами. Снимок сопровождался надписью: "Две главные беды России".

Лингвистическая, религиоведческая и психологическая экспертизы сохраненных картинок подтвердили "выражение неуважения обществу".

Вот только вопрос - какому обществу? Социально регрессирующее общество - надо будить, ему необходимо давать пощёчины! Иначе это убожество, крестные ходы по грязи или даже по асфальту Краснодарского края (чтоб там меньше ДТП случалось) - всё это бредовое, сонное полубытие станет нормой. Стремительную инфраструктурную рукотворную деградацию надо осуждать хотя бы в такой радикальной форме. Потому что и дураки и дороги - лишь следствие того, что правящий класс грабил и грабит социалистические вековые накопления советского народа, подавшегося в дорогие россияне и в рабы божьи...

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