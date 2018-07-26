Граждане КНР пытались поджечь посольство США и себя самих

Чрезвычайное происшествия произошло возле посольства США в столице КНР Пекине. По словам очевидцев, рядом со зданием прогремел взрыв. Данных о погибших нет.

Источник в посольстве сообщил The Wall Street Journal, что ранение получил один человек - тот, кто устроил взрыв.

"Один человек взорвал бомбу. Кроме него самого, никто не пострадал", - приводит заявление представителя посольства телеканал CNN.

По данным BBC, инцидент произошел в 13:30 по местному времени. Американские чиновники подтвердили, что рядом с посольством сработало взрывное устройство.

На место ЧП прибыла полиция. Здание дипмиссии оцепили. В то же время, по словам корреспондента, люди продолжают выстраиваться в очередь для получения визы, работа посольства не приостановлена.

Фотографии и видео с места ЧП появились в Сети. На некоторых снимках виден дым.

По данным полиции, подозреваемый уже задержан. Это 26-летний мужчина. Он получил ранение руки после того, как поджег некий предмет, напоминающий фейерверк, сообщил в Twitter корреспондент CNN.

По данным Fox News, фамилия задержанного Цзян. Он родом из города Тунляо (Внутренняя Монголия). Подозреваемый взят под стражу, его мотивы пока неясны.

AP со ссылкой на полицию передает, что мужчина взорвал небольшое самодельное устройство, которое изготовил из фейерверков.

Отметим, что КПК, руководство КНР в усиливающейся торговой конфронтации с США пытается занимать позицию покоя и призывает к этому граждан КНР.

Правительство Китая направило государственным СМИ распоряжение не выступать с резкой критикой президента США Дональда Трампа из-за торговой войны. Об этом 9 июля сообщает газета South China Morning Post. Власти попросили не прибегать к агрессивным выражениям по отношению к Трампу, заявил источник издания.

Несмотря на критику торговой политики Белого дома, китайские чиновники и государственные СМИ до сих пор не возлагали вину лично на американского лидера и чиновников из его окружения, говорится в статье. По версии источников, китайская сторона стремится избежать эскалации напряженности в отношениях с Трампом и осложнения переговоров по урегулированию ситуации.

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