Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Граждане КНР пытались поджечь посольство США и себя самих

Опубликовано 26.07.2018 в разделе комментариев 0

сша кнр конфронтация
Граждане КНР пытались поджечь посольство США и себя самих

Чрезвычайное происшествия произошло возле посольства США в столице КНР Пекине. По словам очевидцев, рядом со зданием прогремел взрыв. Данных о погибших нет. 

Источник в посольстве сообщил The Wall Street Journal, что ранение получил один человек - тот, кто устроил взрыв. 

"Один человек взорвал бомбу. Кроме него самого, никто не пострадал", - приводит заявление представителя посольства телеканал CNN. 

По данным BBC, инцидент произошел в 13:30 по местному времени. Американские чиновники подтвердили, что рядом с посольством сработало взрывное устройство. 

На место ЧП прибыла полиция. Здание дипмиссии оцепили. В то же время, по словам корреспондента, люди продолжают выстраиваться в очередь для получения визы, работа посольства не приостановлена. 

Фотографии и видео с места ЧП появились в Сети. На некоторых снимках виден дым.

По данным полиции, подозреваемый уже задержан. Это 26-летний мужчина. Он получил ранение руки после того, как поджег некий предмет, напоминающий фейерверк, сообщил в Twitter корреспондент CNN. 

По данным Fox News, фамилия задержанного Цзян. Он родом из города Тунляо (Внутренняя Монголия). Подозреваемый взят под стражу, его мотивы пока неясны. 

AP со ссылкой на полицию передает, что мужчина взорвал небольшое самодельное устройство, которое изготовил из фейерверков.

Отметим, что КПК, руководство КНР в усиливающейся торговой конфронтации с США пытается занимать позицию покоя и призывает к этому граждан КНР. 

Правительство Китая направило государственным СМИ распоряжение не выступать с резкой критикой президента США Дональда Трампа из-за торговой войны. Об этом 9 июля сообщает газета South China Morning Post. Власти попросили не прибегать к агрессивным выражениям по отношению к Трампу, заявил источник издания. 

Несмотря на критику торговой политики Белого дома, китайские чиновники и государственные СМИ до сих пор не возлагали вину лично на американского лидера и чиновников из его окружения, говорится в статье. По версии источников, китайская сторона стремится избежать эскалации напряженности в отношениях с Трампом и осложнения переговоров по урегулированию ситуации.  

Новости по теме:

Торгово воюя с США китайцы не переходят на личности

ЦРУ подозревает КНР в планомерном оспаривании мирового первенства США



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Поддерживаете ли вы Путина?:
Результаты
Интернет-ТВ
Не голосовал ни за одного урода - ни за Путина, ни за "ЕдРо"
Не голосовал ни за одного урода - ни за Путина, ни...
26.07.2018
В.Жуковский: выдержит ли РФ глобальную депрессию?
В.Жуковский: выдержит ли РФ глобальную депрессию?
24.07.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Граждане КНР пытались поджечь посольство США и себя самих (0)
За обанкрочивание заводов - ничего, за обстёбанное фото царебожцев - 6 лет (4)
Золотодобытчики в Путинской России голодают и попадают в больницу, чтобы выпросить у буржуев своё (0)
Кунцево выступило против компании "ПИК" и предателя Собянина (2)
Глава МГК КПРФ полагает СК РФ правопреемником Разбойного приказа (3)
Госдеп официально не признал присоединение Крыма к России (51)
Не голосовал ни за одного урода - ни за Путина, ни за "ЕдРо" (3)
Дело Кирюшкина. Станет ли в РФ подача жалоб и заявлений наказуемой? (3)
В центре Санкт-Петербурга установили песочницу без песка за 350 тысяч рублей (7)
Магаданский блогер получил семь лет колонии за комментарии в соцсетях (9)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Дарья Митина Дарья Митина: Македoнскoе
Дарья Митина Дарья Митина: Барин приехали-с
Максим Калашников Максим Калашников: Это хорошо, что США отложили визит Путина в Вашингтон
Дарья Митина Дарья Митина: У них и у нас
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss