Чеховские дольщики выдвинули ультиматум губернатору Воробьеву

И снова подмосковный Чехов оказался в эпицентре скандала.

Владельцы квартир недостроенного дома №16 по улице Чехова выдвинули свое требование к действующему губернатору Московской области и одновременно кандидату в губернаторы Андрею Воробьеву, что в случае если недострой не будет достроен и введен в эксплуатацию до 1 сентября 2018 года, или же, на ближайшем судебном заседании администрация городского округа Чехов не признает объект проблемным, то, начиная со 2 сентября обманутые дольщики, как сами они написали в своей петиции, будут еженедельно, по воскресениям перекрывать центральную дорогу города, на близлежащем пешеходном переходе.

Проблема данного недостроя и обманутых дольщиков, которых муниципальные органы власти таковыми не признают, началась, отнюдь не сегодня и не вчера. Еще два года назад в 2016 году, во время приезда губернатора Московской области Андрея Воробьева в Чехов, дольщики озвучили ряд проблем и требований губернатору, а также пожаловались на бездействие муниципальных чиновников. Андрей Воробьев дал указание разобраться с проблемой и решить ее, однако же, поручение губернатора в Чехове, веса, по-видимому, не имеет. Так что помощь оказывали только первые три месяца, а после, как водится в лучших чеховских традициях, про людей попросту забыли.

Так что людям, вложившим свои последние средства в строительство дома на улице Чехова, пришлось обращаться в суд, чтобы администрация муниципалитета признала дом проблемным и внесла его в реестр проблемных объектов городского округа Чехов, попутно сформировав план мероприятий направленных на завершение строительства данного объекта.

А вот теперь люди готовы перекрывать трассу в центре Чехова, а также бойкотировать выборы, в случае дальнейшего бездействия муниципальных чиновников.