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Московский листок

Касте судей думаки даруют не только отдых за счёт государства, но и особые курорты

Опубликовано 26.07.2018 в разделе комментариев 0

фемида классоваяненависть госдура верхсуд
Касте судей думаки даруют не только отдых за счёт государства, но и особые курорты

Государственная Дума РФ приняла в третьем (окончательном) чтении законопроект о создании санаторно-курортной базы для российских судей. Его инициатором стал Верховный суд РФ. 

Документ предусматривает внесение поправок в ФЗ "О судебном департаменте при ВС РФ". Благодаря им, суддеп получает право создавать учреждения для организации предоставления медицинской помощи и санаторно-курортного лечения судьям, в том числе пребывающим в отставке, а также членам их семей, работникам аппаратов судов, аппарата судебного департамента и его органов, передает РАПСИ. 

Право судей на лечение за счет государства гарантировано законом. Однако в Верховном суде отметили, что до сих пор судебная система оставалась "единственной ветвью государственной власти, не имеющей собственной санаторно-курортной базы". 

Авторы законопроекта утверждают, что реализация новой нормы не потребует выделения дополнительных средств из бюджета. Финансирование будет осуществляться за счет перераспределения уже выделяющихся ассигнований. 

"Фактически денежные средства, выделяемые в настоящее время на приобретение санаторно-курортных путевок у сторонних организаций, будут перенаправлены на санаторно-курортное лечение в созданном Судебным департаментом санаторно-курортном учреждении. Содержание санаторно-курортных имущественных комплексов также будет осуществляться за счет приносящей доход деятельности соответствующего учреждения", - отмечается в тексте законопроекта.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный разводит руками:

- Воистину, когда наверху заводят разговоры о "разжигании социальной розни", то должны прежде всего иметь в виду себя самих. На глазах обворованного трудового народа каста судей, которая и так имеет миллионные "зарплаты" (которые ещё и не разглашаются в государственных целях), получает к гарантированному государством отдыху ещё и места для этого отдыха - то есть оборудованные опять же за счёт государства курорты. Как говорится, а вы, "терпилы" - завидуйте! Да, на свои миллионы судьи, которые нынче выносят сроки за репосты в социальных сетях - могли бы неплохо отдохнуть и за рубежом, но частенько их "карают" санкции проклятого империализма! А тут - нате, господа рублёвые миллионеры, вот вам не только гос-отпуск, но ещё и санатории. Лично я знаю один такой - у меня на даче он, небольшой, но солидненький, с недавних пор заново ограждённый дом отдыха Мосгорсуда. Он был в весьма запущенном состоянии в 90-х и даже в начале 00-х, но теперь - видимо, "заработали". Хорошо выносили приговоры по всем политическим процессам - и получили признание государства, так сказать. Кому-то это решение думаков, которые и  сами гребут в месяц по 400 тысяч, покажется не слишком контрастным с недавними одобрямсами НДС и пенсионной реформы - но по сути идёт легитимизация каст, разжигание классовой розни на законодательном, думском уровне. И кто же, как не сам ВС, в котором работает нынче и Замашнюк, осудивший Удальцова и Развозжавева, почётно так сказать восседает - сам Верховный Суд и предложил думакам наделить судей "зоной дополнительного комфорта", в то время как трудовое большинство из этой зоны всеми законами думаков и приговорами классовой Фемиды изгоняется?..

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