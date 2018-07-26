Миллиардеры и "синекуры" не утруждают себя законотворчеством в Совфеде

Почти 50 действующих членов Совета Федерации не внести ни одного законопроекта за год, подсчитал РБК перед закрытием весенней сессии палаты. 13 сенаторов только присоединялись к коллегам, внесшим законопроекты.

Среди 46 "молчунов" оказались миллиардер Сулейман Керимов, недавно вернувшийся из Франции, где ему предъявляли обвинение в неуплате налогов, Людмила Нарусова, Елена Мизулина и экс-посол России в США Сергей Кисляк.

Первый заместитель председателя комитета по региональной политике Степан Киричук, также попавший в число "молчунов", заявил, что Совфед "предназначен не для внесения законов, а для оценки внесенных и принятых Госдумой законов". Постоянно проявить себя в верхней палате парламента, по его словам, стараются только "популисты и люди, которые не имеют опыта в жизни".

По подсчетам издания, самым инициативным сенатором за последний год стал представитель Костромской области Николай Журавлев, внесший в Госдуму 16 законопроектов и присоединившийся еще к двум. Три законопроекта уже приняты и подписаны президентом.

На втором месте по активности - член Совфеда от Саратовской области Людмила Бокова, внесшая 14 законопроектов и присоединившаяся еще к одному. Бокова, в частности, работает над инициативой о вмешательстве в российский суверенитет, призванной стать ответом на "кремлевский доклад" США.

На третье место РБК определил сенатора от Крыма Ольгу Ковитиди, автора 12 законопроектов. Ранее она присоединилась к критике, которую члены Совфеда обрушили на главу Росмолодежи Александра Бугаева за использование слова "квест" для названия мероприятий по патриотическому воспитанию. "Если вы сегодня закладываете иностранный термин в тот продукт, который нам приносите, вы тем самым расписываетесь в несостоятельности", - заявила тогда Ковитиди.

Всего за год сенаторы внесли в Госдуму 167 законопроектов - на четыре больше, чем за аналогичный период год назад. Наиболее резонансными стали законопроекты: о блогерах-иноагентах, принятый Госдумой в первом чтении зимой; об уголовной ответственности за исполнение западных санкций в России, изначально включавший запрет на ввоз лекарств из США.

А известный скандальными законопроектами сенатор от Владимирской области Антон Беляков предлагал приравнять гражданские браки к официальным, если мужчина и женщина прожили вместе пять лет. Идея не нашла поддержки в Госдуме.

По данным источников РБК, после сентябрьских выборов не менее 17 сенаторов, включая Белякова, покинут Совет Федерации. Так, на место представителя Москвы Владимира Долгих выдвинут бывший помощник президента Владимир Кожин, сенатора от Московской области Юрия Липатова сменит коммунист Алексей Русских.

Также уйдут представитель Хакасии Валентина Петренко, по чьей инициативе Госдума запретила называть детей странными именами, и сенатор от Приморского края Светлана Горячева.

От редакции: Поскольку данная палата парламента исторически и является для многих "бизнесменов" синекурой, дающей не только неприкосновенность, но и нужные контакты - то наверное, не надо удивляться что не плодовиты миллиардеры на законопроекты... Всё, что классово им нужно - примут думаки, эти больше миллионеры, так что должны служить самым богатым. Ну а что могла бы предложить та же Нарусова, "тувинская" сенаторша? Очередную десталинизацию? Сенатору Керимову и вовсе некогда было заниматься такой ерундой, как законопроекты - он и в Совфеде-то не бывал, "разруливал" дагестанский коррупционный кризис и некоторое время пробыл почти в заключении во Франции, откуда, правда, чудесным образом быстро освободился и вернулся на родину - в отмывании денег его там больше не подозревают. Даром, что "прачечной" для российских капиталов, сплошь состоящих из ворованной-преобразованной, монетизированной социалистической собственности - давно работают и Монако, и Испания, а вот Франция как-то не привыкла... Как говорили они же, только в соседней палате - "Госдума не место для дискуссий", - вот так же и Совфед давно не место для законотворчества, это такое место-"крыша", где просто надо быть, удобно пребывать недавним приватизаторам и жёнам прежде близких к "анператору" Путину демократов-разрушителей СССР.

Д.Ч.