Сердюков не пускает в свою степенную "прайваси" щелкопёров и папарацци

Индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации «Ростех», бывший министр обороны Анатолий Сердюков впервые прокомментировал сообщения о его свадьбе с бывшей чиновницей военного ведомства Евгенией Васильевой, передает РБК.

«Я бы не хотел комментировать, потому что это моя личная жизнь. Пусть останется на совести тех, кто все это придумывает», — ответил он на вопрос о том, соответствует ли действительности информация, ранее распространенная телеведущим Андреем Малаховым.

14 июля в своей авторской колонке журнала StarHit Малахов написал, что Васильева и Сердюков поженились. Он признался, что переживает за их брак: после интервью с бывшей чиновницей он оставил у нее дома свой галстук. «Так что, если Анатолий Эдуардович увидит среди сумок Chanel мужской галстук, пусть не беспокоится», — добавил Малахов.

Сердюков покинул Минобороны после раскрытия схемы хищений в ведомстве. В 2012 году было возбуждено так называемое дело «Оборонсервиса». Главной фигуранткой стала Васильева, которая тогда занимала пост главы имущественного департамента министерства обороны.

Ее признали виновной по шести эпизодам мошенничества в особо крупном размере, в легализации незаконно полученных денежных средств, а также в злоупотреблении должностными полномочиями и приговорили к пяти годам колонии общего режима. В 2015 году суд освободил Васильеву условно-досрочно. Сообщалось, что отец Васильевой, бизнесмен Николай Васильев, полностью возместил ущерб в размере более 216 миллионов рублей потерпевшим за всех фигурантов дела.

Подельники Васильевой также получили реальные сроки: Юрий Грехнев был приговорен к четырем годам, Максим Закутайло - к 3,5 года, Ирина Егорова - к четырем годам, Лариса Егорина - к четырем годам и трем месяцам колонии. Всем подсудимым зачли сроки их содержания под стражей и под домашним арестом. В апреле 2016 года Пресненский суд Москвы приговорил последнюю обвиняемую по делу "Оборонсервиса" - Екатерину Сметанову - к четырем годам условно, а также к крупному штрафу.

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