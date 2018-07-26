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Московский листок

Руководителей "Аум Синрикё" перевешали всех

Опубликовано 26.07.2018 в разделе комментариев 3

реакция япония социальный регресс химоружие религии
Руководителей "Аум Синрикё" перевешали всех

Министр юстиции Японии Ёко Камикава подтвердила в ходе пресс-конференции 26 июля казнь шестерых оставшихся приговоренных к смерти бывших руководителей секты "Аум Синрикё". 

"Сегодня приведен в исполнение смертный приговор в отношении шестерых человек", - подчеркнула она, говоря о казни Сатору Хасимото, Тору Тоёда, Кэнъити Хиросэ, Ясуо Хаяси, Масоато Ёкояма и Кадзуаки Окадзаки, которые были признаны виновными в одном или более преступлениях (цитата по РИА "Новости"). Их казнили через повешение. 

"Многие жизни были прерваны, многие люди получили инвалидность. Страх, страдания и боль пострадавших и родных погибших невообразимы. Мы отдали приказ о приведении в исполнении смертного приговора после тщательного рассмотрения обстоятельств", - добавила Камикава. 

О казни первых семерых из 13 бывших руководителей "Аум Синрикё", в числе которых был и основатель секты, известный под именем Сёко Асахара, было объявлено 6 июля. 

Все казненные имели отношение к производству газа зарин, разработке химического оружия, а также к приобретению обычных вооружений. Так, например, Хаякава выполнял в организации функции военного министра. В 1993 году руководил строительством завода по производству зарина в одном из подразделений секты в Японии. В начале 1990-х Хаякава был частым гостем в отделениях "Аум Синрикё" в России. Его визиты, как правило, носили практический характер: именно он занимался приобретением и доставкой в Японию автоматов Калашникова и вертолета Ми-8. 

Секта "Аум Синрикё" была создана Асахарой в середине 1980-х годов на основе буддистских и индуистских традиций медитации, йоги и веры в апокалипсис. Асахара привлекал в свою религиозную общину представителей молодежи, разочарованных современной жизнью. Среди сектантов оказались даже высокообразованные люди. 

Сёко Асахара называл себя реинкарнацией Христа, Будды и Шивы. Секта предрекала скорый конец света и "последнюю битву добра и зла", в ходе которой фанатики собирались уничтожить своих врагов с помощью различных вооружений, в том числе отравляющих газов. 

Самым громким терактом "Аум Синрикё" стала газовая атака в метро Токио 20 марта 1995 года, когда члены секты распылили зарин в пяти составах токийской подземки. Каждый из злоумышленников имел при себе пакеты с отравляющим веществом, которые они протыкали с помощью зонтиков, после чего оставляли в вагонах. В результате атаки погибли 13 человек, более 6,3 тысячи пострадали. До этого сектанты предприняли еще одну атаку в городе Мацумото. Тогда погибли восемь человек. 

В 2000 году секта "Аум Синрикё" сменила название на "Алеф". Последователи Асахары тогда заявили, что отказались от насилия. Они также согласились выплатить компенсации жертвам. 

Асахару приговорили к смерти в 2004 году. 6 июля 63-летний лидер секты был казнен вместе с шестью последователями за организацию зариновой атаки. Еще несколько человек ждут исполнения аналогичных приговоров. 

В сентябре 2016 года Верховный суд РФ по требованию Генпрокуратуры запретил деятельность на территории России международного религиозного объединения "Аум Синрике". 

В настоящее время приверженцы формально прекратившей свое существование секты пытаются дистанцироваться от совершенных преступлений и от личности Асахары. Часть их легально продолжает свою деятельность в Японии в двух организациях под названием "Алеф" и "Хикари но Ва", находясь под надзором полиции.

- Помните, - добавляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - как их называли в народе? "синрикёкнутые" - причём это была лишь одна из сект, в которых не успевали разбираться "освобождённые от гнёта диалектического материализма" граждане СССР-РФ; прохиндеи, проповедовавшие медитацию как панацею от всего, однако, интересовались весьма материальными аспектами жизни и новобретенных сектантов, и государственных мужей, которые в тот период низко перед ними кланялись, целуя ручку, как Лужков (теперь тут монополия - патриярх наш и всея Руси), и та именно государством (распадающимся, но ещё аппаратно сплочённым) оказанная помощь "синрикёкнутым", которая в РФ имела место быть, должна бы расследоваться уже органами нашего правосудия (уж коли Верховный суд признал "Аум" террористической организацией в 2016-м) - но куда им, они анализируют репосты в соцсетях на предмет как раз-таки оскорбления чувств разнообразных "синрикёкнутых", либо православнутых, что одно и то же, безусловно...

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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
Тамарэ написал 26.07.2018 18:04
Вот так и Путинцев за геноцид российского народа и преступные авантюры!
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(без названия)
стоик1164 написал 26.07.2018 17:51
сколько миллионов людей убил Сионизм?
Почему не перевешали тех, кто исполняет приказы сионизма?
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киргуду написал 26.07.2018 16:53
на очереди "вед ро"...
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