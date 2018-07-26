ЦИК перенесла рассмотрение вопроса по пенсионному референдуму на неопределённое время

ЦИК РФ убрал из повестки дня заседания 25 июля пункт о рассмотрении вопроса по референдуму о повышении пенсионного возраста. Проект повестки дня во вторник был обновлен на сайте ЦИК. Еще сегодня утром пункт о референдуме значится в повестке дня заседания, а затем — исчез. Как заявили ТАСС в пресс-службе ЦИК, вопрос будет рассмотрен позже и «в установленные законом сроки».

КПРФ предложила провести в России референдум о повышении пенсионного возраста. 17 июля ходатайство было подано в Московский горизбирком. Накануне документы были переданы в ЦИК. Сроки рассмотрения подобных вопросов — 10 дней с момента получения заявки.

На референдум предлагается вынести ровно один вопрос: «Согласны ли вы с тем, что в Российской Федерации возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?».

Напомним, в начале июня правительство объявило пенсионную реформу. Основное в ней — повышение пенсионного возраста до 63-х лет для женщин и до 65-ти — для мужчин. 19 июля Госдума приняла законопроект в первом чтении.

Напомним, 23 июля ЦИК России получил документы о возможном проведении референдума по вопросу об изменении пенсионного законодательства, сообщила "Интерфаксу" секретарь комиссии Майя Гришина. "В ЦИК на прошлой неделе поступило уведомление от Мосгоризбиркома по вопросу возможного проведения референдума об изменении пенсионного законодательства", - сказала Гришина.

Она отметила, что в настоящий момент документы находятся в работе, данный вопрос будет рассмотрен на заседании Центризбиркома в соответствии с законодательством.

"Пока дата рассмотрения этого вопроса не определена, но оно должно состояться в ближайшее время", - сказала Гришина. Согласно законодательству, ЦИК РФ в течение 10 дней с момента получения уведомления о возможном проведении референдума должен рассмотреть этот вопрос на открытом заседании.

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