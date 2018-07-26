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Московский листок

ЦИК перенесла рассмотрение вопроса по пенсионному референдуму на неопределённое время

Опубликовано 26.07.2018 в разделе комментариев 5

референдум пенсионеры цик
ЦИК перенесла рассмотрение вопроса по пенсионному референдуму на неопределённое время

ЦИК РФ убрал из повестки дня заседания 25 июля пункт о рассмотрении вопроса по референдуму о повышении пенсионного возраста. Проект повестки дня во вторник был обновлен на сайте ЦИК. Еще сегодня утром пункт о референдуме значится в повестке дня заседания, а затем — исчез. Как заявили ТАСС в пресс-службе ЦИК, вопрос будет рассмотрен позже и «в установленные законом сроки». 

КПРФ предложила провести в России референдум о повышении пенсионного возраста. 17 июля ходатайство было подано в Московский горизбирком. Накануне документы были переданы в ЦИК. Сроки рассмотрения подобных вопросов — 10 дней с момента получения заявки. 

На референдум предлагается вынести ровно один вопрос: «Согласны ли вы с тем, что в Российской Федерации возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?». 

Напомним, в начале июня правительство объявило пенсионную реформу. Основное в ней — повышение пенсионного возраста до 63-х лет для женщин и до 65-ти — для мужчин. 19 июля Госдума приняла законопроект в первом чтении.

Напомним, 23 июля ЦИК России получил документы о возможном проведении референдума по вопросу об изменении пенсионного законодательства, сообщила "Интерфаксу" секретарь комиссии Майя Гришина. "В ЦИК на прошлой неделе поступило уведомление от Мосгоризбиркома по вопросу возможного проведения референдума об изменении пенсионного законодательства", - сказала Гришина. 

Она отметила, что в настоящий момент документы находятся в работе, данный вопрос будет рассмотрен на заседании Центризбиркома в соответствии с законодательством. 

"Пока дата рассмотрения этого вопроса не определена, но оно должно состояться в ближайшее время", - сказала Гришина. Согласно законодательству, ЦИК РФ в течение 10 дней с момента получения уведомления о возможном проведении референдума должен рассмотреть этот вопрос на открытом заседании.  

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Всего комментариев к статье: 5
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(без названия)
стоик1165 написал 26.07.2018 17:56
понимает сионисткий режим сортирного Карлика, что Этот референдум - конец их власти?
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Людям
похууйу написал 26.07.2018 17:39
на пенсионку и жкх, на цены и поборы. Людям надо чтоб вся путькинская шваль была закопана жывьем на мусорных полигонах, а потом можно налаживать потихоньку жизнь. Но людей уже нет и шваль не будет закопана. Так что, шваль, смело дожымай оставшихся выродков - и на Карибы.
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Братцы,да не участвуйте вы ни в каких
играх с ентими наперсточниками написал 26.07.2018 17:24
Ужли,непонятно,что наперстки в их руках?
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Чего людей баламутить - завтра рассмотрят
Евгений Ихлов написал 26.07.2018 17:14
Проект повестки дня заседания ЦИК России &#8470; 171, назначенного на 27 июля 2018 года в 16 часов 00 минут
25.07.2018
Проект
ПОВЕСТКА ДНЯ
ЗАСЕДАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
27 июля 2018 года
Начало заседания в 16 часов 00 минут
1.&#8194;О вопросе, предлагаемом для вынесения на референдум Российской Федерации Московской городской региональной подгруппой инициативной группы по проведению референдума Российской Федерации, подавшей 17 июля 2018 года ходатайство о регистрации в Московскую городскую избирательную комиссию (проект постановления ЦИК России)
ГРИШИНА
Майя Владимировна
секретарь Центральной избирательной комиссии Российской Федерации
Секретарь
Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации
М.В. Гришина
В повестку дня заседания могут быть внесены изменения.
Контактные данные для аккредитации средств массовой информации:
телефон &#8211; (495) 606-13-25, электронная почта &#8211; zapros@cikrf.ru
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(без названия)
киргуду написал 26.07.2018 17:05
отжеш такой сссуч ий постановочный вопрос ..."согласны ли вы ....."..
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