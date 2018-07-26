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Московский листок

Отступница Поклонская уже не набирает кворума

Опубликовано 26.07.2018 в разделе комментариев 2

едро позор реформа пенсионеры госдура
Отступница Поклонская уже не набирает кворума

Заседание возглавляемой Натальей Поклонской комиссии Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов не состоялось из-за отсутствия кворума, сообщает «РИА Новости». Из 17 членов комиссии на назначенное на четверг заседание кроме Поклонской пришли два депутата. 

«Мне смешно, впервые такое», — заявила депутат. Она отметила, что планировала инициировать проверку в отношении некоторых депутатов. Поклонская пообещала доложить о ситуации руководству Госдумы.

19 июля нижняя палата парламента одобрила в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. За проголосовали 328 депутатов, против — 104. Поклонская оказалась единственным депутатом от «Единой России», проголосовавшим против законопроекта.

Возглавляющий фракцию «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов 26 июля заявил, что Поклонская нарушила фракционную дисциплину и должна «принять для себя решение». 

"У нас было решение президиума генерального совета партии "Единая Россия", согласованное с председателем (премьер-министром РФ Дмитрием) Медведевым о консолидированной поддержке данного пакета, - пояснил вице-спикер Госдумы, лидер фракции "Единая Россия" Сергей Неверов. - Соответственно, было решение и президиума фракции - о консолидированном голосовании". 

В ответ на это депутат сказала, что не собирается сдавать мандат.

«Мне руководство доверило ту работу, которую я сегодня выполняю по совести, поэтому — нет», — сказал Поклонская.

Со своей стороны Наталья Поклонская напомнила, что ранее уже озвучивала намерение проголосовать против законопроекта. "Парламент - то место, где мы обсуждаем вопросы. И фракция "Единая Россия" дает возможность принимать решение демократично", - сказала она. 

Депутат выразила уверенность в том, что изменения в пенсионной системе необходимы. "Но, к сожалению, предложенный проект закона содержит нововведения, с которыми я не согласна и их не поддерживаю, - подтвердила она. - Поэтому ко второму чтению мной готовятся поправки, и, надеюсь, они будут приняты и учтены". 

Ранее сообщалось, что недовольство реформой зреет и в региональных властях. Минимальную поддержку законопроект получил в 12 регионах - Дагестане, Чечне, Якутии, Камчатском крае, Владимирской, Иркутской, Кемеровской, Омской, Орловской, Ярославской областях, Москве, Еврейской автономной области. 

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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
стоик1165 написал 26.07.2018 19:09
Поклонская повесит сортирного Карлика?
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Няша,мы с тобой!
защитим Няшу! написал 26.07.2018 18:32
Няша-наше все!Руки прочь от Няши!Каждому мужику по Няше,каждой Няше по царю.Нашей можно и два.Лучше три.И пусть Матильда удавится.
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