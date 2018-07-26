Сергей Матвиенко, сын Валентины Великой, разбогател ещё на миллиард на питерской недвижимости

Многолетний процесс захвата исторических зданий Петербурга Сергеем Матвиенко получил логическое завершение — с середины июля сын главы верхней палаты парламента завладел половиной компаний «Аксиома» и «Бизнес-инвест», планировавший реализовать в старинных петербургских особняках инвестпроекты по их реконструкции и преобразованию в гостинично-офисные центры. От нереализованных инвестпроектов остались лишь воспоминания.

Одно из зданий на Английской набережной в XIX веке было доходным домом писателя Василия Вонлярлярского. В 2010 году оно было передано городом, которым тогда управляла Валентина Матвиенко, под инвестпроект компании «Аксиома», учрежденной в 2008 году некой Ириной Рыжковой. Правда, к моменту заключения инвестдоговора 99% компании владела кипрская фирма Skanoodle Holding Limited, а 1% — гражданка Латвии Виктория Гаврилова.

Как выяснили журналисты «Фонтанки», по условиям договора инвестор должен был перевести в бюджет Петербурга 86 млн рублей и реконструировать здание, приспособив его под гостинично-офисный центр. С течением времени из 5 тыс. кв. м дома 4 тыс. перешли в собственность компании «Аксиома», а аренду земли под ним в 2013 году продлили на 48 лет.

В декабре 2015 года владельцы «Аксиомы» снова меняются – компания отходит Александру Зайцеву (полному тезке отца Юлии Зайцевой, которая в 2008 году стала женой Сергея Матвиенко). А 17 июля 2018 года 50% отходят новому собственнику – им становится сын нынешнего спикера верхней палаты российского парламента.

Ссылаясь на оценки экспертов, «Фонтанка» сообщает, что рыночная стоимость площадей, принадлежащих сегодня «Аксиоме», составляет от 500 до 600 млн рублей. «Так как половина компании официально принадлежит Сергею Матвиенко, то и половина активов теперь принадлежит ему», — делает вывод интернет-издание.

Еще один объект культурного наследия Северной столицы, планировавшийся к превращению в гостиницу, располагается на Большой аллее Каменного острова. Здание постройки 1904 года через 105 лет было отдано в аренду компании «Бизнес-инвест». Инвестируя 109 млн рублей, она обязывалась создать там пятизвездочный отель на 30 номеров с рестораном и SPA-центром.

В 2010 году у «Бизнес-инвеста» происходят схожие с «Аксиомой» изменения. Ее новыми владельцами становится та же Skanoodle Holding Limited и та же Виктория Гаврилова. Дальнейшие события в компании также не отличаются оригинальностью — 29 декабря 2015 года она полностью переходит под контроль Александра Зайцева. «К этому моменту особняк уже находился в собственности у „Бизнес-инвеста“, как и часть участка земли под ним площадью 3,8 тыс. квадратных метров. Еще 1,2 тыс. квадратных метров, прилегающих к дому, компания арендует до 2020 года, однако неизвестно, на каких условиях», — пишет «Фонтанка».

С 17 июля 2018 года 50% и этой компании владеет Сергей Матвиенко.

Благодаря инвестпроекту и льготам, «Бизнес-инвест» смог выкупить здание за 8 млн рублей при кадастровой стоимости строения в 88,5 млн рублей. Сегодня роскошный дом и земельный участок эксперты оценивают от 1,3 млрд до 2 млрд рублей. Вся территория владения огорожена забором, но гостиницы там как не было, так и нет.

По словам чиновника в Смольном, у местных властей нет рычагов воздействия на тех, кто не выполнил все инвестиционные условия. Дескать, 10 лет назад правовые механизмы инвестдоговоров были иные, нежели сейчас.

Петербургские СМИ ранее оценивали состояние Сергея Матвиенко в 1,8 млрд рублей. «Теперь официально к этой цифре можно прибавить еще порядка 1 млрд рублей. Это при том условии, что совладелец компаний Александр Зайцев действительно просто полный тезка тестя Матвиенко. Если же нет, то считать будет сложнее: ведь в каждой семье по-своему делят имущество», — резюмирует «Фонтанка».

Отметим, что Москва в этом плане уже смелее ведёт себя с девелоперами: жители района Кунцево, например, явно дали понять вчера, что компании "ПИК" нечего делать под маской реновации с их домами - ломать их они не дадут.

Один из лидеров местной инициативной группы Иван Рожков, который рассказал о том, что жители 47-48 кварталов района Кунцево требуют сохранить свои дома, отданные под снос группе компаний «ПИК». Еще в ноябре 2017 года мэр города Сергей Собянин подписал Постановление Правительства Москвы №903-ПП «Об утверждении проекта планировки кварталов 47, 48 района Кунцево», предполагающее снос целого микрорайона из 37 малоэтажных кирпичных домов. Эти дома не вошли в программу реновации — их собираются снести на основании инвестиционного контракта с группой компаний ПИК, которая планирует возвести на их месте многоэтажные жилые строения.

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