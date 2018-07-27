Дума проголосовала против гражданского брака

Депутаты Госдумы проголосовали против поправок в Семейный кодекс, которыми предлагалось приравнять длительное совместное проживание мужчины и женщины при наличии у них общего хозяйства к «фактически брачным отношениям». Признаками фактически брачных отношений предлагалось считать ведение общего хозяйства и совместное проживание на протяжении пяти лет (либо двух лет в случае наличия общего ребенка).

На сайте нижней палаты указано, что за принятие законопроекта не проголосовал ни один депутат, против выступили всего 23 депутата, воздержался один, а остальные 426 просто не голосовали.

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Интересно, а как же т.н. "оппозиция"? Они тоже, вместе с "Единой Россией" против гражданских браков?

Может, еще вернуть в законодательство понятие "незаконнорожденных" для детей, рожденных вне брака?

Впрочем, с таким парламентом удивляться уже ничему не приходится...

А.Б.