Дума проголосовала против гражданского брака

Депутаты Госдумы проголосовали против поправок в Семейный кодекс, которыми предлагалось приравнять длительное совместное проживание мужчины и женщины при наличии у них общего хозяйства к «фактически брачным отношениям». Признаками фактически брачных отношений предлагалось считать ведение общего хозяйства и совместное проживание на протяжении пяти лет (либо двух лет в случае наличия общего ребенка).
На сайте нижней палаты указано, что за принятие законопроекта не проголосовал ни один депутат, против выступили всего 23 депутата, воздержался один, а остальные 426 просто не голосовали.
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Интересно, а как же т.н. "оппозиция"? Они тоже, вместе с "Единой Россией" против гражданских браков?
Может, еще вернуть в законодательство понятие "незаконнорожденных" для детей, рожденных вне брака?
Впрочем, с таким парламентом удивляться уже ничему не приходится...
А.Б.
!Q!!TOTJATAKIKLOPODAV!!!&&& написал 27.07.2018 00:13
"На сайте нижней палаты указано, что за принятие законопроекта не проголосовал ни один депутат, против выступили всего 23 депутата, воздержался один, а остальные 426 просто не голосовали."
- То таки эти депутаты на поправки таки положили х! То таки да!