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Московский листок

Сложенный в одну сумку геноцид

Опубликовано 27.07.2018 в разделе комментариев 0

казахстан тюрьма
Сложенный в одну сумку геноцид

Источник: Информационная служба Социалистического Движения Казахстана

Елена Семенова в группе «Родственники против пыток» рассказала подробности допроса и обыска в ее квартире. Оказывается, полицейские считают, что своим выступлением в Европарламенте она якобы нанесла политический ущерб Казахстану. В действительности известный правозащитник выступал от лица заключенных, которых пытали, насиловали и убили, назвав этим массовые факты геноцидом. Мы публикуем ее видение последних событий, связанных с ее задержанием и преследованиями.

***

Привет всем. Спасибо друзьям, коллегам, и просто неравнодушным людям кто переживает за меня. Пусть захлебнуться собственной слюной, кто брызжет ядом и радуется, не дождетесь вы слишком слабы диванные воины. И отвечу вам так, как бы не повернулись события я не боюсь, не боюсь сесть в тюрьму, не буду плакать и просить прощения, не буду убегать.

Я знаю, что все то, что делаю помогает, все то, что я рассказала в Европарламенте может помочь ещё больше, помочь сохранить здоровье и жизни тысячи осужденных. Может помочь решить проблему с пытками и насилием на самом верху. Мои встречи не прошли даром, меня услышали и заинтересовались проблемой пыток, насилия, бездействия и сокрытия, о которых я знаю с 2015 года.

Хочу сказать, что уголовное дело, возбужденное по заявлению начальника ДУИС Карагандинской области в котором он указал, что мною озвучена недостоверная информация о массовом членовредительстве 30 человек на страницах фб, а также же было сообщено о данном факте в Европарламенте.

В данном случае, я бы посоветовала всем брюзжателям слюной, а так же, начальнику ДУИС Карагандинской области внимательно прочитать что написано в моих статьях а так же, посмотреть мои выступления в Европарламенте. Это называется ложный донос со стороны начальника ДУИС и его прихлебал. Вы бы лучше так реагировали на заявления о пытках и проводили такие расследования. Почему возбужденно дело, и почему придумали именно эту статью стало понятно в ходе допроса, куда меня привезли, а не пришла я сама.

Такие вопросы как: Не считаете ли Вы что нанесли политический ущерб Казахстану своим выступлениям? Сразу все поставил на свои места. Был такой вопрос о том, кто дал мне право выступать от имени Казахстана? Им даже в голову не пришло, что я выступала от имени тех, кого пытали и насиловали, кого душили и топили, кому выдирали зубы, и кого вешали на мороз и поливали холодной водой, кому ломали руки и ноги, кто становился инвалидом и, кто умер. Именно они и их близкие дали мне это право.

Естественно каждая озвученная мною фамилия обоснована заявлениями, как самих потерпевших, так и их родственников, а также и другими доказательствами посмертными письмами, видеообращениями, и другими доказательствами. В данное время, я нахожусь под подпиской о не выезде за пределы РК, изъяты все документы, блокноты с записями, заявления, жалобы, письма осужденных, посмертные письма, уголовные дела, сотовые телефоны, флешки и компьютер.

Все складывалось пачками в пакеты и ставились пломбы, не описывался ни один документ, а их тысячи, в прямом смысле, все документы не поместились в одну огромную сумку. Во время обыска у меня спросили это, что? Я сказала, что это моя работа, это документы и доказательства того, о чем я говорила в Европарламенте. Это сложенный в огромную сумку геноцид.

Елена Семёнова

г. Павлодар



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