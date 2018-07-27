В защиту монорельса: жители Бутырского района не хотят строительства автострады под окнами

Народный сход жителей Бутырского района, расположенного в Северо-Восточном административном округе Москвы, прошел 26 июля возле станции метро «Тимирязевская». Несмотря на снятие ограничений по проведению массовых мероприятий (из-за чемпионата мира по футболу), префектура СВАО очень долго не давала согласия на проведение митинга, поэтому в итоге мероприятие прошло в форме встречи граждан с кандидатом в мэры Москвы от КПРФ и лево-патриотических сил Вадимом Куминым. Собралось более 300 человек – местные жители, представители МосСовета, КПРФ, Левого Фронта, «Гражданской солидарности». Мимо собрания проезжали поезда монорельса, а также шли многочисленные прохожие, поэтому общая аудитория составила несколько тысяч человек.

Пиарящаяся на всём, что только подвернётся под язык, собянинская команда даже ухудшение экологии района и удар по его транспортной инфраструктуре пытается выдать за модернизацию и заботу о москвичах. В рамках реконструкции, которую через столичные СМИ продвигает Хуснуллин, предполагается провести демонтаж Московской монорельсовой транспортной системы протяженностью 2,5 километра (от Новомосковской улицы до улицы Сергея Эйзенштейна), а также переустройство существующего трамвайного полотна в уровне земли от Новомосковской улицы до проспекта Мира. Кроме того, предполагается строительство трамвайных путей протяженностью 0,6 километра, в том числе 0,45 километра эстакады.

Сколько это шума, грязи и пыли - легко представить, однако Марат Хуснуллин, как и Собянин с его затратной для столичного бюджета и ущербной для экологии центра Москвы "Моей улицей", поставившей на уши жителей ЦАО в прошлом году - пропагандирует это "улучшение" упрямо и однообразно... Никакого референдума в Бутырском районе по данному вопросу не проводилось, даже попыток не было. И вот результат - ещё одна точка явного недовольства методами работы Собянина и его команды.

Открыла встречу координатор инициативной группы жителей Бутырского района Елена Полякова. Она рассказала о том, что проект транзитной автомагистрали «Северная Рокада» через жилую застройку сделает жизнь местных жителей невыносимой, так как в дополнение к путям Октябрьской железной дороги в 15-ти метрах от жилых домов будет дополнительный поток автомобилей. Новая магистраль притянет на себя мощный трафик из северных областей России, однако весь поток упрётся в светофоры и пешеходные переходы ул. Академика Королёва, что создаст постоянную, гарантированную пробку! Жители предлагали чиновникам-градостроителям альтернативный проект, не ухудшающий условия жизни граждан, но все предложения были отвергнуты. При реализации данного проекта компенсационные меры носят формальный характер и не смогут реально защитить жизнь и здоровье жителей сразу нескольких районов. Гражданам предлагают самое дешевое остекление; вместо спиленных деревьев лесозащитной полосы от вредного воздействия железной дороги предлагается высадка саженцев в соседнем районе округа. Экономическая целесообразность данного проекта до сих пор не определена, последствия его реализации не просчитаны. Счётная палата г. Москвы самоустранилась, Роспотребнадзор обещает лишь фиксацию нарушения экологии и вред здоровью жителей после запуска магистрали. Жители Бутырского района считают, что допустить к реализации проект автомагистрали в данном виде просто нельзя! Сейчас они добиваются официальной встречи с руководителями Департамента градостроительной политики Москвы, Мосгорэкспертизы, Счётной палаты, Роспотребнадзора.

Дополнила картину еще одна активистка инициативной группы жителей Бутырского района — Алеся Белавская. Она сообщила, что для обоснования ввода в Бутырский район транзитной 8-полосной автомагистрали планируется реализовать проект строительства сразу нескольких Транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) и расширения практически всех внутрирайонных дорог. На фоне строительства ТПУ район ожидает уплотнительная жилая застройка с массовой вырубкой зелёных насаждений, что будет мощнейшим ударом по экологии.

Святослав Селиванов проинформировал граждан о том, что предлагаемые проекты ТПУ направлены, в первую очередь, не на решение транспортных проблем, а на строительство коммерческой недвижимости. Шум от стройки ТПУ «Савеловская жители домов 2/18, 4 и 6 по Бутырской улице ощущают уже много лет, в их квартирах лопаются стеклопакеты, вылетает плитка, трещат стены и потолки. В этом проекте есть два аспекта – строительство 15-ти этажных гостиницы и офисно-делового центра, а также радикальные изменения улично-дорожной сети и схемы движения транспорта. На вопросы жителей — зачем гостиница у вокзала без поездов дальнего следования и почему ТПУ навсегда перекроет подъезд (из центра) к жилым домам – ответов нет.

Жители Бутырского района Денис Галахов и Надежда Смирнова рассказали еще об одной грядущей проблеме для жителей, связанной с планами властей демонтировать монорельсовую дорогу от «Тимирязевской» до ВДНХ. Демонтаж монорельса имеет только одну реальную причину – он мешает реализации проекта «Северной Рокады». Чиновники называют массу причин для демонтажа монорельса, хотя для развития города именно монорельс является наиболее гибкой транспортной сетью, которую надо развивать. Монорельс – единственный экологически чистый вид транспорта, что для перегруженного промзонами Бутырского района очень актуально. Тем более, что все троллейбусные маршруты заменены на дизельные автобусы.

После выступления местных жителей слово взял кандидат в мэры Москвы Вадим Кумин, которого собравшиеся приветствовали дружными аплодисментами. Он поддержал граждан в их борьбе за сохранение монорельса, а также сообщил о том, что подготовит соответствующее обращение в Правительство Москвы, которое также подпишут депутаты Госдумы и Мосгордумы от КПРФ. Вадим Кумин рассказал гражданам о том, что идет на выборы с одной целью – сделать Москву городом равных возможностей, справедливым и благоприятным для проживания простых москвичей, а не только для представителей элиты. Эти слова вызвали дружную поддержку жителей.

Также на встрече выступили участники команды Вадима Кумина – координатор Левого Фронта и МосСовета Сергей Удальцов, депутат Госдумы Денис Парфенов, депутат Мосгордумы Николай Зубрилин, лидер женского движения «Надежда России» Нина Останина, которые призвали граждан 28 июля принять участие в акции против повышения пенсионного возраста (состоится в 12.00 на проспекте Сахарова), а также на выборах мэра Москвы 9 сентября проголосовать за новый, социалистический курс развития столицы.

После песен в исполнении Олега Мокрякова и Николая Сахарова, встреча жителей продолжилась. Выступили Георгий Федоров («Гражданская солидарность»), муниципальный депутат Алексей Лавров, участники инициативной группы Бутырского района Альфия Салахова, Марина Денежкина, Денис Большаков и другие ораторы, которые рассказали о многочисленных проблемах района и города в целом – отсутствии доступных паркингов, уплотнительной застройке, вырубке зеленых насаждений, уничтожении исторического наследия.

По итогам встречи приняты следующие требования:

— пересмотреть проект автомагистрали вдоль железнодорожных путей Октябрьского направления Московской железной дороги, для чего создать рабочую группу с участием муниципальных депутатов Бутырского района и заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики Марата Хуснуллина;

— сохранить и обеспечить дальнейшее развитие Московской монорельсовой дороги, как уникального изобретения отечественной промышленности, экологического вида общественного транспорта, выполняющего все требования к безбарьерной среде;

— отменить уплотнительную (точечную) высотную застройку под видом ТПУ;

— сохранить малоэтажный жилой фонд и культурно-историческое наследие Бутырского района (дома на улице Руставели);

— обеспечить район необходимыми социально-культурными и спортивными объектами (ФОК, бассейны);

— сократить количество платных парковок в районе — в местах их необоснованного введения;

— построить многоярусные народные паркинги на территории Бутырского района.

Также участники встречи однозначно заявили о том, что на выборах мэра Москвы не будут поддерживать кандидатуру действующего градоначальника.

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