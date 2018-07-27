Казахскую правозащитницу Елену Семёнову преследуют за расследование истязаний заключённых

Она не побоялась раскрыть огромные государственные масштабы пыток и убийств заключенных в Казахстане, чем и навлекла на себя репрессии со стороны высших чинов из Астаны. Более того, ее преступление заключается в то, что она выступила в стенах Европейского парламента, чем разрушила образ Казахстана, как «гуманного» государства.

Само уголовное дело возбуждено именно на основании ее выступления в Европарламенте якобы из-за того, что Елена Семёнова назвала массовые факты пыток и избиений заключенных, да и всю репрессивную систему целенаправленным геноцидом. Прямо и по белому написали в постановлении о возбуждении уголовного дела!

Расправой над Еленой Семеновой режим хочет запугать всех тех, кто пытается защитить свои права и права осужденных, а также родственников заключенных, которые стали объединяться в массовое движение против пыток. С учетом того, что протесты и выступления стали представлять угрозу всей системе, администрация президента решила арестовать, а затем осудив, изолировать руководителя нового движения и известного правозащитника в местах лишения свободы.

Так 20 июля полиция сначала задержала, а затем доставила Елену Семенову в здание ДВД Павлодарской области, где был проведен первый допрос. Затем сотрудники полиции привезли Елену домой, где провели тщательный обыск, изъяв всю документацию, компьютеры, телефоны и все электронные носители. Сейчас её оставили под домашним арестом, но очевидно, что готовится судебная расправа над самым смелым правозащитником Казахстана.

Дело всех активистов и честных граждан выступить в защиту Елены Семёновой как внутри страны, так и за рубежом!

Руки прочь от Елены Семеновой!

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