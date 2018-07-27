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Московский листок

В Поволжье и в Нечерноземье массово выступили против либеральной пенсионной реформы

Опубликовано 27.07.2018 в разделе комментариев 2

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В Поволжье и в Нечерноземье массово выступили против либеральной пенсионной реформы

Представители партий и общественных объединений в четверг провели митинги против повышения пенсионного возраста в нескольких городах Приволжского федерального округа. В Нижнем Новгороде организованный региональным отделением КПРФ и согласованный с администрацией города митинг прошел на площади Ленина, передает "Интерфакс". Перед собравшимися людьми разных возрастов выступили представители КПРФ и общественных объединений, а под конец митинга была принята резолюция с требованием отозвать из Госдумы РФ законопроект о пенсионной реформе.

На сайте Главного управления МВД России по Нижегородской области сообщается, что полицейские обеспечили на мероприятии охрану общественного порядка. "За все время митинг посетило около тысячи человек. Нарушений общественного порядка не допущено", - говорится в сообщении.

В Кирове согласованная акция протеста прошла в сквере около памятника Степану Халтурину. Организаторами мероприятия стало региональное отделение КПРФ. В заявке на проведение митинга указывалось до 1 тысячи участников.

Представитель регионального отделения сообщил, что нарушений общественного порядка в ходе акции протеста не было.

В Казани представители партий "Справедливая Россия" и "Коммунисты России" провели митинг против пенсионной реформы в рамках всероссийской акции против повышения пенсионного возраста. Он был согласован властями и состоялся в парке "Крылья Советов".

Организаторы заявили до 1 тысячи участников, но пришло намного меньше. Завершился митинг принятием резолюции с требованием отозвать законопроект о повышении пенсионного возраста, отправить в отставку правительство, запретить чиновникам и госслужащим всех уровней состоять в политических партиях и объявить досрочные выборы в Госдуму РФ.

Также в резолюции предлагается: ввести плоскую шкалу отчислений в Пенсионный фонд России; ввести прогрессивную шкалу налогообложения; заработную плату и размер пенсий депутатов всех уровней РФ и чиновников всех уровней РФ сравнять со среднероссийскими; увеличить минимальные пособия по безработице до уровня прожиточного минимума трудоспособного населения, повысить пенсии пенсионерам.

В Саратове согласованный митинг провело общественно-политическое движение "Рот Фронт". Акция прошла в сквере Героев Краснодона. Представитель мэрии города сообщил, что на митинг собралось 15 человек, хотя было заявлено 300.

Согласованный митинг против повышения пенсионного возраста прошел также в центре Ижевска, у монумента дружбы народов. В заявке, поданной физлицами, было указано до 1000 участников акции. Происшествий в ходе митинга не зафиксировано.

Похожие акции состоялись и в Воронеже. Первый согласованный митинг, организованный региональным отделением КПРФ, состоялся на площади у цирка в 18:00. По данным городской администрации, в заявке на проведение акции протеста указывалось 500 человек.

Второй митинг в Воронеже, организованный сторонниками Алексея Навального, начался в 19:00 на Адмиралтейской площади. В мэрии сообщили, что в заявке указывалось 300 человек.

В пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области данные по количеству участников митингов не предоставили.

В четверг также состоялся митинг в Орле, который организовало региональное отделение партии "Справедливая Россия". Согласованная с властями акция стартовала в 18:00 на площадке перед администрацией Северного района города. На участие в митинге были заявлены до 300 человек.

Напомним, 28 июля состоится уже Всероссийская акция протеста: не только по поводу пенсионной реформы но и всех последних антинародных законов олигархической власти под командованием Путина.

В Москве состоятся шествие и митинг против пенсионной реформы правительства.

Сбор участников: в 11:00 на улице Маши Порываевой возле гостиницы "Ленинградская".

Начало движения: 12:00

Открытие митинга: 13:00, проспект Академика Сахарова.

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Всего комментариев к статье: 2
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Re: Re: Re: Re: Re: Пенсионерам при капитализме стало хуже!!!
wrwr написал 27.07.2018 14:04
В Москве , Нижнем Новгороде и 100 других городах завтра 28 июля пройдут основные шествия митинги против "чудовищного варианта" повышения пенсионного возраста по году в год . При чем у мужчин до 65 лет при среднем возрасти жизни в 58-65 лет в 65 регионах кроме столиц и южных по сути. Выйдут в выходной день не 1000, а десятки и сотни тысяч (в столицах). В Нижнем - Коминтерна 250 (у памятника 1905 года или у паровоза), в Москве у г-цы Ленинградская и шествие по проспекту Сахарова все в 12 дня. Если и повышать пенсионный возраст , то по 2-3 месяца в год и лучше реформы проводить для людей старше 1967 г.р. (так как их исключили из накопительной пенсионной системы даже) и старым людям после 55 лет сложно будет адаптироваться за 5 лет уже. Во всех "цивилизованных странах" проводили реформу за 20-30 лет и сначала поднимали возраст по 1-3 месяца в год женщинам до мужского и далее продолжали уже всем. Кроме того надо убрать все льготы по возрасту выходы на пенсию - все в 60 (или минимизировать).
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Не знаю...В Ярославле вчера народу было дофигища....И Путину импичмент записали
-Что это? написал 27.07.2018 13:56
В резолюцию.
В Ярославле сегодня прошел очень большой митинг КПРФ,но были и несистемщики.
Не ожидал,что много народу придет.
В Ютубе можно найти.
Кратко,резолюция: дума ,правительство-это понятно,но...импичмент Сами знаете имя кого нельзя произносить-это очень порадовало!
+ Важное конструктивное предложение от митингующих: дОлжно проходить что-то ,типа, бессмертного полка ,понятно,с пожеланием,как можно,бОльшего числа людей.
Что в сентябре собираются выходить-это само собой.
Но,пообещали и в августе.
Говорил сегодня с одной теткой. У нее хорошая знакомая работает в отделении пенсионного фонда. Информация такая:"у них все готово к работе по новому закону. Условно говоря,по команде,хоть, с завтра..."
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