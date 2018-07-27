Ответы российских чинуш о пытках в колониях не удовлетворили ООН

В Комитете ООН против пыток остались недовольны ответами российских чиновников о соблюдении Конвенции против пыток. Российская делегация отвечала на вопросы комитета в Женеве 26 июля, и, по словам ее членов, все не так уж плохо.

Входящие в делегацию силовики в первый день отчета России о соблюдении Конвенции заявили, что факт жестокого избиения заключенного ярославской колонии N1 Евгения Макарова подтвердился, но ни один из других подобных случаев подтверждения не нашел, пишет газета "Ведомости".

Начальник Главного управления Генпрокуратуры по надзору за следствием Валерий Максименко заявил, что не подтвердились пытки в петербургском следственном изоляторе (СИЗО) предпринимателя Валерия Пшеничного, найденного повешенным. Версия доведения до самоубийства тем не менее сейчас проверяется.

Также, по словам Максименко, не подтвердились пытки в колонии активиста Ильдара Дадина и преследование гомосексуалов в Чечне. Но, словам руководителя российской делегации - замминистра юстиции Михаила Гальперина, расследование пыток в ярославской колонии будет доведено до суда и строгое наказание коснется всех виновных, невзирая на чины: это должно стать сигналом о недопустимости нарушения законов в этой сфере.

Гальперин также сообщил, что ФСИН намерена проверить все колонии, в частности на наличие видеофиксации. Правда, председатель комитета ООН Йенс Модвиг отметил, что наличие видеозаписи из ярославской колонии не доказывает эффективность видеофиксации: она была сделана год назад, а видеонаблюдение эффективно, когда по нему сразу же проводится расследование.

Гальперин в свою очередь заявил, что в России подготовили законопроект по совершенствованию механизма выплаты компенсаций жертвам пыток. Проект установит компенсационный механизм в связи с плохими условиями содержания не только в колониях, но и в местах предварительного заключения и ОВД.

"Когда заключенный может обратиться в национальный суд, нельзя сказать, что будут мало присуждать, потому что, если будут мало присуждать, все будут продолжать идти в ЕСПЧ", - пояснил Гальперин "Ведомостям".

Между тем, по мнению пресс-секретаря российского Комитета против пыток Ивана Жильцова, было бы лучше выработать стандарт компенсаций, так как сейчас за жестокие пытки можно получить компенсацию всего в 30 000 рублей, а за менее страшные случаи - 300 000 рублей.

Тема пыток в колониях занимает первые строчки в повестке обсуждений на различных уровнях властей с 20 июля, когда "Новая газета" опубликовала 10-минутную видеозапись жестоких издевательств сотрудников ярославской ИК-1 над осужденным Евгением Макаровым.

Следственный комитет возбудил уголовное дело, в пенитенциарном учреждении отстранили от исполнения обязанностей 17 человек, семерых задержали. Через несколько дней вплыла информация о подобном случае в брянской колонии - там надзиратель запытал заключенного до смерти. Сотрудника, случайно удушившего осужденного, уволили.

Тем временем 24 июля стало известно, что таких случаев в Путинской России полно. СКР возбудил уголовное дело в отношении заместителя дежурного помощника начальника Исправительной колонии №6 Брянской области, которого подозревают в превышении должностных полномочий, повлекших смерть заключенного. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России по Брянской области.

"По версии следствия, 22.07.2018 около 20 часов 20 минут сотрудник ФКУ ИК-6 УФСИН России по Брянской области, применяя насилие и используя специальные средства, ограничив движение осужденного, перевязал тканью его лицо, в результате чего последний скончался от асфиксии", -сказано в сообщении.

Отмечается, что обстоятельства смерти потерпевшего стали известны благодаря судебно-медицинской экспертизе.

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