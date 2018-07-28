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Московский листок

Такса за уведомление на митинг - 10 тысяч

Опубликовано 28.07.2018 автором А. Зимбовский в разделе комментариев 0

Такса за уведомление на митинг - 10 тысяч

26 июля 2018 года Серпуховский городской суд выписал координатору ЛБ по Серпухову Станиславу Кирюшкину штраф в 10 тысяч.

Кирюшкин был обвинен в том, что, цитирую по протоколу «…подал уведомление о проведение публичного мероприятия в форме пикетирования…» (мероприятие было по пенсионной реформе), при этом «являясь лицом подвергнутым административному наказанию по статье 20.2 (за акции против полигона ТБО) срок по которому на момент подачи уведомления не истек, чем нарушил порядок организации публичного мероприятия… то есть совершил правонарушение, предусмотренное ч. 8 статьи 20.2…».

Дело Кирюшкина. Станет ли в РФ подача жалоб и заявлений наказуемой?

Подчеркиваю, человеку впаяли 10 тысяч только за подачу уведомления. Защитник Кирюшкина Эдуард Рудык назвал данный случай беспрецедентным.



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