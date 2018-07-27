Анну Павликову, обвиняемую по делу "Нового величия", оставили в камере с 46-ю заключёнными

26 июля Мосгорсуд оставил под арестом 18-летнюю Анну Павликову — до 13 августа. Павликова — самая молодая фигурантка дела «Нового величия»: вместе с другими молодыми людьми ее обвиняют в попытке создания экстремистского сообщества для свержения конституционного строя. «Новое величие» выросло из кружка по интересам, собиравшегося в «Макдоналдсе»; человек, который предложил превратить его в политическое движение и написал устав этого движения, судя по всему, был полицейским провокатором.

На момент ареста Павликова была несовершеннолетней, работала в ветеринарной клинике и собиралась поступать в университет. Ее родственники рассказывали о крайне жестких мерах, примененных полицией при обыске. Из-за того, что девушка провела несколько часов в неотапливаемом автозаке, у нее начались проблемы со здоровьем. Поддержать Павликову на заседании суда, где рассматривалась жалоба на ее арест, собирались сотни людей, но в комнате для заседаний было только 20 мест. «Медуза» рассказывает, как прошел суд, в нескольких цитатах.

Бывший политзаключённый Даниил Константинов комментирует:

- Иногда я не понимаю. Не понимаю человеческой жестокости. Зачем так мучить совсем молодую девчонку, которой на момент ареста исполнилось только 17 лет? Работала санитаркой, мать - инвалид 2-ой группы, отец - ветеран Афганистана, содержится в камере, где сидят еще 46 человек. На фоне ареста и тюремного заточения расстроилось здоровье, пришлось вывозить в больницу. Разве всего этого не достаточно, чтобы хотя бы просто изменить меру пресечения молодой девушке, не совершившей никаких насильственных действий? Нет, оказывается не достаточно. Не достаточно и того, что всё дело "Нового величия", по которому Анна Павликова сейчас сидит в тюрьме, высосано из пальца, придумано и реализовано внедренными полицейскими провокаторами, чтобы кто-то получил свои новые звезды на погонах и отрапортовал наверх об успехах борьба с экстремизмом.Борцам с экстремизмом уже недостаточно пищи из фоточек, песен и текстов вконтактике. Им нужна новая добыча: молодая и свежая. Теперь они взялись за молодых, невиновных русских девчонок. И медленно пережевывают их своими механическими челюстями: на следствии, в судах и в следственных изоляторах. Пережевывают и, наверное, дожуют и выплюнут - изможденное, болезненное тело с исковерканной душой. Выплюнут и примутся за новых жертв.

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