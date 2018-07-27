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Московский листок

Анну Павликову, обвиняемую по делу "Нового величия", оставили в камере с 46-ю заключёнными

Опубликовано 27.07.2018 в разделе комментариев 2

полицейщина оон пытки фсин
Анну Павликову, обвиняемую по делу "Нового величия", оставили в камере с 46-ю заключёнными

26 июля Мосгорсуд оставил под арестом 18-летнюю Анну Павликову — до 13 августа. Павликова — самая молодая фигурантка дела «Нового величия»: вместе с другими молодыми людьми ее обвиняют в попытке создания экстремистского сообщества для свержения конституционного строя. «Новое величие» выросло из кружка по интересам, собиравшегося в «Макдоналдсе»; человек, который предложил превратить его в политическое движение и написал устав этого движения, судя по всему, был полицейским провокатором.

На момент ареста Павликова была несовершеннолетней, работала в ветеринарной клинике и собиралась поступать в университет. Ее родственники рассказывали о крайне жестких мерах, примененных полицией при обыске. Из-за того, что девушка провела несколько часов в неотапливаемом автозаке, у нее начались проблемы со здоровьем. Поддержать Павликову на заседании суда, где рассматривалась жалоба на ее арест, собирались сотни людей, но в комнате для заседаний было только 20 мест. «Медуза» рассказывает, как прошел суд, в нескольких цитатах.

Бывший политзаключённый Даниил Константинов комментирует:

- Иногда я не понимаю. Не понимаю человеческой жестокости. Зачем так мучить совсем молодую девчонку, которой на момент ареста исполнилось только 17 лет? Работала санитаркой, мать - инвалид 2-ой группы, отец - ветеран Афганистана, содержится в камере, где сидят еще 46 человек. На фоне ареста и тюремного заточения расстроилось здоровье, пришлось вывозить в больницу. Разве всего этого не достаточно, чтобы хотя бы просто изменить меру пресечения молодой девушке, не совершившей никаких насильственных действий? Нет, оказывается не достаточно. Не достаточно и того, что всё дело "Нового величия", по которому Анна Павликова сейчас сидит в тюрьме, высосано из пальца, придумано и реализовано внедренными полицейскими провокаторами, чтобы кто-то получил свои новые звезды на погонах и отрапортовал наверх об успехах борьба с экстремизмом.Борцам с экстремизмом уже недостаточно пищи из фоточек, песен и текстов вконтактике. Им нужна новая добыча: молодая и свежая. Теперь они взялись за молодых, невиновных русских девчонок. И медленно пережевывают их своими механическими челюстями: на следствии, в судах и в следственных изоляторах. Пережевывают и, наверное, дожуют и выплюнут - изможденное, болезненное тело с исковерканной душой. Выплюнут и примутся за новых жертв.

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Всего комментариев к статье: 2
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Еслиб они боялись,то такого бы не было.
Пуйло в отставку! написал 27.07.2018 15:58
Да нихера они уже не боятся.Неужели не видно,что и главкрыса и воры -олигархи наплевали давно на все и всех и делают все что им вздумается.Им давно наср.ать на всех в стране.Не врите хоть себе!Кого им бояться?Безвольного стада тупых рабов на все согласных?Кто и что им сделает?Хватит выдавать желаемое за действительное.
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(без названия)
А.Каммерер написал 27.07.2018 15:37
А ведь как дрищет от страха плешиво-ботоксный царек со своей свинорылой ратью. Понимают, что ограбили народ по самое не могу. И теперь трясутся от страха, что кто то придет и отнимет наворованное. А то еще и шкурки им попортят. Уже испугались 17-летней девчонки, которую по подлянке подставил полицай-провокатор, создавший "Новое величие". Боятся, ох боятся путиноиды, любого, у кого остались мозги, совесть и готовность хоть что то делать.
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