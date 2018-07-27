Аресты во ФСИН поднимаются всё выше: под домашний попал "воспитатель" ярославской колонии №1 Калашников

Заволжский районный суд Ярославля отправил под домашний арест фигуранта дела о жестоком избиении заключенного Евгения Макарова — начальника по воспитательной части ярославской колонии № 1 Ивана Калашникова. Ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщает ТАСС.

25 июля, когда суд взял под стражу на два месяца пятерых обвиняемых в пытках над заключенным Евгением Макаровым, Калашникову продлили срок задержания на 72 часа.

Тогда Заволжский районный суд арестовал на два месяца до 22 сентября сотрудников отдела безопасности колонии — старшего инспектора Максима Яблокова и младших испекторов Сергея Драчева и Алексея Бровкина, а также замначальника оперативного отделения Сергея Ефремова и заместителя дежурного Игоря Богданова.

26 июля ярославский суд арестовал шестого обвиняемого в жестоком избиении Макарова — младшего инспектора ИК-1 Дмитрия Соловьева.

Тем временем ФСИН пошла в контратаку. Заместитель главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Анатолий Рудый прокомментировал скандал, в центре которого оказались надзиратели из Ярославской области. Их заподозрили в пытках заключенного после публикации видеозаписи экзекуции.

Высокопоставленный чиновник ФСИН считает, что пострадавший осужденный Евгений Макаров сознательно добивался того, чтобы к нему применили насилие. Он "допустил 136 нарушений в колонии" и "пытался сделать так, чтобы спровоцировать сотрудников", пояснил Рудый, слова которого приводит "Интерфакс".

Замглавы ФСИН добавил, что "в итоге сотрудники не должны были допустить произошедшее". "Мы вынуждены констатировать, что наши сотрудники не справились со своими обязанностями полностью. Наши сотрудники не провели документирование и не дали правовую оценку", - отметил он.

Анатолий Рудый пояснил, что видеозапись, скорее всего, "слил" за вознаграждение кто-то из тюремщиков-садистов. "Это была запись одного из младших инспекторов, который находился в данном помещении. Я так полагаю, что некоторые очень недальновидные, неумные сотрудники, мало того что совершили преступление, они провели видеозапись преступления, потом попытались скрыть эту видеозапись при проведении проверочных мероприятий. Я полагаю, что эта запись у кого-то из них осталась, а потом просто была продана", - сказал чиновник.

При этом Рудый добавил, что подтверждением данного факта будет заниматься следствие, сообщает ТАСС. "Это пусть подтвердит уже следствие. Но главное то, что наши сотрудники не справились с задачей, возложенной на них", - заключил он.

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