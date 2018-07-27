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Московский листок

Аресты во ФСИН поднимаются всё выше: под домашний попал "воспитатель" ярославской колонии №1 Калашников

Опубликовано 27.07.2018 в разделе комментариев 3

полицейщина пытки фсин ярославль
Аресты во ФСИН поднимаются всё выше: под домашний попал "воспитатель" ярославской колонии &#8470;1 Калашников

Заволжский районный суд Ярославля отправил под домашний арест фигуранта дела о жестоком избиении заключенного Евгения Макарова — начальника по воспитательной части ярославской колонии № 1 Ивана Калашникова. Ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщает ТАСС.

25 июля, когда суд взял под стражу на два месяца пятерых обвиняемых в пытках над заключенным Евгением Макаровым, Калашникову продлили срок задержания на 72 часа.

Тогда Заволжский районный суд арестовал на два месяца до 22 сентября сотрудников отдела безопасности колонии — старшего инспектора Максима Яблокова и младших испекторов Сергея Драчева и Алексея Бровкина, а также замначальника оперативного отделения Сергея Ефремова и заместителя дежурного Игоря Богданова.

26 июля ярославский суд арестовал шестого обвиняемого в жестоком избиении Макарова — младшего инспектора ИК-1 Дмитрия Соловьева.

Тем временем ФСИН пошла в контратаку. Заместитель главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Анатолий Рудый прокомментировал скандал, в центре которого оказались надзиратели из Ярославской области. Их заподозрили в пытках заключенного после публикации видеозаписи экзекуции. 

Высокопоставленный чиновник ФСИН считает, что пострадавший осужденный Евгений Макаров сознательно добивался того, чтобы к нему применили насилие. Он "допустил 136 нарушений в колонии" и "пытался сделать так, чтобы спровоцировать сотрудников", пояснил Рудый, слова которого приводит "Интерфакс". 

Замглавы ФСИН добавил, что "в итоге сотрудники не должны были допустить произошедшее". "Мы вынуждены констатировать, что наши сотрудники не справились со своими обязанностями полностью. Наши сотрудники не провели документирование и не дали правовую оценку", - отметил он. 

Анатолий Рудый пояснил, что видеозапись, скорее всего, "слил" за вознаграждение кто-то из тюремщиков-садистов. "Это была запись одного из младших инспекторов, который находился в данном помещении. Я так полагаю, что некоторые очень недальновидные, неумные сотрудники, мало того что совершили преступление, они провели видеозапись преступления, потом попытались скрыть эту видеозапись при проведении проверочных мероприятий. Я полагаю, что эта запись у кого-то из них осталась, а потом просто была продана", - сказал чиновник. 

При этом Рудый добавил, что подтверждением данного факта будет заниматься следствие, сообщает ТАСС. "Это пусть подтвердит уже следствие. Но главное то, что наши сотрудники не справились с задачей, возложенной на них", - заключил он.

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Всего комментариев к статье: 3
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AlexUralskyPl
AlexUralskyPl написал 27.07.2018 17:10

По сообщению Курганской 45-регион.рф областной избирательной комиссии на 12:00 сегодня явка на довыборах в городскую Думу по одномандатным избирательным округам 6 и 7
составила 498 человек. Это составило всего 2,37% от общего количества избирателей в этих районах. <a href=http://xn--45--lddjt9aho.xn--p1ai/>вакансии в Кургане</a>
P.S. Отдельный привет - Admin и Moderator
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(без названия)
стоик1164 написал 27.07.2018 17:07
Чем круче преступник, тем лучше домашний арест?
Васильву содержали , как в санатории?
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(без названия)
А.Каммерер написал 27.07.2018 16:42
Ну вот и дождались, дорогие россияне: гестапо пришло на вашу землю. Я когда то в детстве читал про жуткие пытки. Происходили они в фашистской Германии. Теперь - в России. Посмотрел кадры, как арестовывали это зверье -просто именины сердца. Сидят, скоты, глазки опустили. Трусливые гниды. А ведь, поди на 9 мая нажирались как свиньи, трясли колорадским тряпками и орали: "Можем повторить". Повторили. Фашизм (т.е.то, против чего воевали в ВОВ) у себя на родине. Это к вопросу о патриотизме. Ложном и настоящем.
P.s. А вот то что самого высокопоставленного вертухая отправили всего лишь под домашний арест - это плохо. Болезни у него, видите ли, нашлись. Чуть ли не рачок. Что интересно - болезни пытать не мешали. А как отвечать - так сразу. Ну а если даже и рачок- то тем более на нары. Там вертухаи в белых халатах его быстро вылечат и на ноги поставят. Да и другим палачам урок будет.
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