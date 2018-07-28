Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Протесты едва начались, а слово "импичмент" уже прозвучало

Опубликовано 28.07.2018 автором Игорь Олин в разделе комментариев 0

правительство пенсионеры
Протесты едва начались, а слово "импичмент" уже прозвучало

В разгар дачного сезона и летних отпусков, казалось бы, ни одного нашего жителя невозможно вытащить на какую-нибудь политическую акцию. Политика давно отдана на откуп партии власти и немногим буйным, против неё выступающим. Эта негласная договорённость с населением существовала, пока Кремль был способен реализовывать определённый процент социально-экономических обещаний. Пускай ничтожный из громогласных посулов, но процент наблюдался.

Мало кто задумывался, что приемлемый уровень жизни обеспечивался мощным заделом советской эпохи и благоприятной конъюнктурой на мировом рынке нефти и газа. На неприятные вопросы об отсутствии должных темпов развития, отставании от передовых государств, возмутительном разрыве между кучкой олигархов и миллионами бедных предпочитали отмахиваться. И вот настала пора платить по гамбургскому счёту. Кремль, памятуя о 86% поддержке, рисовавшейся соцопросами, посчитал, что платить должны граждане: повышением пенсионного возраста, повышением НДС, повышением цен на топливо и т.д. Что случится? Посопят-поворчат на кухнях, как не раз бывало, и под звуки фанфар футбольного "мундиаля" успокоятся, перетерпят.

Неожиданно граждане с таким привычным раскладом не согласились. Прекрасное лето не помешало провести протестные митинги во многих городах с сотнями участников, что для этого времени просто невероятно. Конечно, главный мотив - пенсионная реформа в её бесстыжем варианте. Несмотря на экивоки, мол, президент Путин знать ничего не знает о её содержании, что якобы самое безынициативное в мире правительство вот этак наконец-то проявило самостоятельность, что "Единая Россия", почти единогласно проголосовав за её одобрение, умилена долголетием россиян, люди раскусили нечистую игру. На состоявшихся в конце июля 2018г. митингах в Петрозаводске, Нижнем Новгороде, Ярославле ораторы потребовали не только отставки правительства Медведева, но и объявления импичмента Путину. Присутствовавшие участники встречали данные выступления аплодисментами и одобрительными возгласами.

Очевидно, что граждане отчётливо осознают единство правящей верхушки. Не верят в вероятность решений об изменении пенсионного законодательства без одобрения первого лица, тем более что правительство и дума в существующей системе - декоративные. Пенсионная реформа - ключевая тема повестки дня, не заниматься ею для президента означает перестать заниматься своими конституционными обязанностями. Но когда он на днях вышел и стал рассуждать о назревших переменах, то в жалком лепете слов был не похож на себя. Гарант конституции должен был пресечь мысль о законопроекте, существенно ухудшающем положение граждан, а он начал юлить, заикаться. Путин привык к обожанию и не хочет разочаровывать в себе народ. Только дела на сей раз настолько плохи, что угодить всем не получится. Тут или народ, или приближённый круг олигархов с обслугой.

Объявление пенсионного ограбления равнозначно признанию плачевных результатов 20-летнего правления. Это финал пути к имперскому величию, крах, это ельцинское "лягу на рельсы". Голосовавшие за "стабильность и процветание" должны с ужасом обернуться, чтобы осознать: мартовские выборы были превращены в фарс - уже тогда власть, зная о размерах пропасти, к которой привело её руководство, наметила план антисоциальных мероприятий. Однако перед выборами власть молчала или продолжала врать, и вся её сегодняшняя программа есть грандиозный обман в действии, нарушение негласного общественного договора.

К сожалению, наиболее неприглядно в этой печальной истории выглядит президент Путин. Многие из тех, кто считал, что он мечтает войти в историю страны выдающимся деятелем и ради этого принёс в жертву государственному благу личную жизнь, признаются в жестокой ошибке. Сейчас картина предстаёт совершенно обратной: ради сохранения власти любой ценой политик Путин оказался готов пойти на обман целой страны, готов принести в жертву благополучие миллионов соотечественников. С другой стороны, всё громче звучит мнение, что "диктатор" Путин - вовсе не независимая фигура, а марионетка в руках всемогущего капитала. У него нет выхода, и он, даже теряя лицо и ореол могущественного вождя нации, вынужден служить своим господам, подлинным хозяевам России.

... Так или иначе, одно несомненно: персональную ответственность за пенсионную реформу несёт президент. Можно догадываться, что ситуация в стране тяжёлая и отмена этой реформы должна сопровождаться иными мерами, направленными на вывод её из кризиса. Можно понять, если у президента на 5-й срок правления отсутствуют идеи по развитию страны. Но нельзя простить, когда кто-то, цепляясь за власть, приносит непоправимый ущерб огромному числу людей. Главное для политика - уйти вовремя.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Поддерживаете ли вы Путина?:
Результаты
Интернет-ТВ
Пенсионная реформа - начало политической смерти Путина
Пенсионная реформа - начало политической смерти Пу...
27.07.2018
Хотите инвестиций? Защитите национальный рынок!
Хотите инвестиций? Защитите национальный рынок!
27.07.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Протесты едва начались, а слово "импичмент" уже прозвучало (0)
В Алама-Ате снесен памятник Дмитрию Фурманову (1)
Такса за уведомление на митинг - 10 тысяч (0)
Ассанжу пора перепрятываться в другое посольство в Лондоне (0)
Либералка Памфилова и её ЦИК предсказуемо "завернули" пенсионный референдум (10)
Вадим Кумин: власти не хотят отвечать за то, что происходит с жителями города (3)
Противников реформаторов в Варшаве угостили слезоточивым газом (0)
Аресты во ФСИН поднимаются всё выше: под домашний попал "воспитатель" ярославской колонии №1 Калашников (3)
Анну Павликову, обвиняемую по делу "Нового величия", оставили в камере с 46-ю заключёнными (8)
Ответы российских чинуш о пытках в колониях не удовлетворили ООН (3)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Забайкальский едрос угрожает независимому кандидату. От АПН Северо-Запад
Дарья Митина Дарья Митина: Читайте Кoлoбка и будете всегда знать, чтo смoтреть, а чтo не надo
Дарья Митина Дарья Митина: Реформа образования: опыт Индии и Китая
Дарья Митина Дарья Митина: Вoт этo да!!!
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: О встрече Трампа и Жан-Клода Юнкера
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss