Протесты едва начались, а слово "импичмент" уже прозвучало

В разгар дачного сезона и летних отпусков, казалось бы, ни одного нашего жителя невозможно вытащить на какую-нибудь политическую акцию. Политика давно отдана на откуп партии власти и немногим буйным, против неё выступающим. Эта негласная договорённость с населением существовала, пока Кремль был способен реализовывать определённый процент социально-экономических обещаний. Пускай ничтожный из громогласных посулов, но процент наблюдался.

Мало кто задумывался, что приемлемый уровень жизни обеспечивался мощным заделом советской эпохи и благоприятной конъюнктурой на мировом рынке нефти и газа. На неприятные вопросы об отсутствии должных темпов развития, отставании от передовых государств, возмутительном разрыве между кучкой олигархов и миллионами бедных предпочитали отмахиваться. И вот настала пора платить по гамбургскому счёту. Кремль, памятуя о 86% поддержке, рисовавшейся соцопросами, посчитал, что платить должны граждане: повышением пенсионного возраста, повышением НДС, повышением цен на топливо и т.д. Что случится? Посопят-поворчат на кухнях, как не раз бывало, и под звуки фанфар футбольного "мундиаля" успокоятся, перетерпят.

Неожиданно граждане с таким привычным раскладом не согласились. Прекрасное лето не помешало провести протестные митинги во многих городах с сотнями участников, что для этого времени просто невероятно. Конечно, главный мотив - пенсионная реформа в её бесстыжем варианте. Несмотря на экивоки, мол, президент Путин знать ничего не знает о её содержании, что якобы самое безынициативное в мире правительство вот этак наконец-то проявило самостоятельность, что "Единая Россия", почти единогласно проголосовав за её одобрение, умилена долголетием россиян, люди раскусили нечистую игру. На состоявшихся в конце июля 2018г. митингах в Петрозаводске, Нижнем Новгороде, Ярославле ораторы потребовали не только отставки правительства Медведева, но и объявления импичмента Путину. Присутствовавшие участники встречали данные выступления аплодисментами и одобрительными возгласами.

Очевидно, что граждане отчётливо осознают единство правящей верхушки. Не верят в вероятность решений об изменении пенсионного законодательства без одобрения первого лица, тем более что правительство и дума в существующей системе - декоративные. Пенсионная реформа - ключевая тема повестки дня, не заниматься ею для президента означает перестать заниматься своими конституционными обязанностями. Но когда он на днях вышел и стал рассуждать о назревших переменах, то в жалком лепете слов был не похож на себя. Гарант конституции должен был пресечь мысль о законопроекте, существенно ухудшающем положение граждан, а он начал юлить, заикаться. Путин привык к обожанию и не хочет разочаровывать в себе народ. Только дела на сей раз настолько плохи, что угодить всем не получится. Тут или народ, или приближённый круг олигархов с обслугой.

Объявление пенсионного ограбления равнозначно признанию плачевных результатов 20-летнего правления. Это финал пути к имперскому величию, крах, это ельцинское "лягу на рельсы". Голосовавшие за "стабильность и процветание" должны с ужасом обернуться, чтобы осознать: мартовские выборы были превращены в фарс - уже тогда власть, зная о размерах пропасти, к которой привело её руководство, наметила план антисоциальных мероприятий. Однако перед выборами власть молчала или продолжала врать, и вся её сегодняшняя программа есть грандиозный обман в действии, нарушение негласного общественного договора.

К сожалению, наиболее неприглядно в этой печальной истории выглядит президент Путин. Многие из тех, кто считал, что он мечтает войти в историю страны выдающимся деятелем и ради этого принёс в жертву государственному благу личную жизнь, признаются в жестокой ошибке. Сейчас картина предстаёт совершенно обратной: ради сохранения власти любой ценой политик Путин оказался готов пойти на обман целой страны, готов принести в жертву благополучие миллионов соотечественников. С другой стороны, всё громче звучит мнение, что "диктатор" Путин - вовсе не независимая фигура, а марионетка в руках всемогущего капитала. У него нет выхода, и он, даже теряя лицо и ореол могущественного вождя нации, вынужден служить своим господам, подлинным хозяевам России.

... Так или иначе, одно несомненно: персональную ответственность за пенсионную реформу несёт президент. Можно догадываться, что ситуация в стране тяжёлая и отмена этой реформы должна сопровождаться иными мерами, направленными на вывод её из кризиса. Можно понять, если у президента на 5-й срок правления отсутствуют идеи по развитию страны. Но нельзя простить, когда кто-то, цепляясь за власть, приносит непоправимый ущерб огромному числу людей. Главное для политика - уйти вовремя.