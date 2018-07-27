Противников реформаторов в Варшаве угостили слезоточивым газом

В столице Польши полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов, не согласных с судебной реформой. В ответ некоторые активисты распылили аналогичное вещество. Информации о задержанных не поступало. Люди вышли на акцию протеста перед президентским дворцом в Варшаве и в других городах республики в четверг, 26 июля.

«Мы видели, что полиция поймала двух человек и окружила их, выставив небольшой кордон. Мы побежали туда, и в какой-то момент с другой стороны полетел газ. Прямо в лицо, с очень близкого расстояния. Я не видел причин распылять против нас газ», — приводит словам одного из участников протестов «Федеральное агентство новостей».

Правоохранительных органы, в свою очередь, завили, что силовики действовали по инструкции, а спецсредства применили в ответ на провокацию с газом со стороны демонстрантов.

В январе профильный комитет Европарламента одобрил запуск санкционной процедуры против Польши, которая может привести к лишению государства права голоса в Совете Евросоюза. Поводом для подобного решения послужила судебная реформа. В июле в Польше вступил в силу новый закон о Верховном суде. Он обязывает служителей правосудия уходить в отставку в 65 лет, однако на посту могут остаться те, кто попросит об этом президента и предоставит справку о здоровье.

Брюссель считает, что эти и другие изменения могут привести к нарушениям принципов верховенства права в Польше. В свою очередь Варшава заявляет, что реформа является сугубо внутренним делом государства и обвиняет власти ЕС в недостатке демократии, что вредит европейскому объединению.

Между тем, благодаря тому, что в Путинской России силовики в последнее время действуют топорно, рядовой митинг может стать поводом для разгона собравшихся...

Напомним, в Москве 28 июля, в рамках общероссийской акции протеста, пройдут шествие и митинг против повышения пенсионного возраста. Сбор участников шествия с 11:00 на улице Маши Порываевой возле гостиницы "Ленинградская". Начало движения в 12:00. Шествие пройдет до проспекта Академика Сахарова, где в 13:00 начнется митинг около дома 9.

На следующий же день, 29 июля, Либертарианская партия проводит разрешённый митинг также на проспекте Академика Сахарова, который начнется в 14:00. Между этими митингами, если они обретут серьёзные масштабы, - может вообще не обнаружиться никакого временного зазора, что даст силовикам повод считать происходящее майданом и действовать, как в Польше... Начало сбора 29-го в 13:00, вход со стороны улицы Маши Порываевой.

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