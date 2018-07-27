Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Вадим Кумин: власти не хотят отвечать за то, что происходит с жителями города

Опубликовано 27.07.2018 в разделе комментариев 0

Вадим Кумин: власти не хотят отвечать за то, что происходит с жителями города

27 июля в конференц-зале Red Square состоялся круглый стол на тему «Защита прав жителей общежитий города Москвы: проблемы и решения». В круглом столе приняли участие кандидат в мэры Москвы от КПРФ Вадим Кумин, депутат Государственной Думы Денис Парфенов, депутат Мосгордумы Леонид Зюганов, председатель движения «Надежда России» Нина Останина, председатель движения «Переселенцы Москвы» Павел Кушаков и координаторы инициативных групп общежитий в разных точках Москвы.

Открывая мероприятие, председатель движения «Надежда России» Нина Останина отметила, что проблема очень давняя и затрагивает судьбы десятков тысяч людей, их права на жилье. Координаторы инициативных групп рассказали об огромных проблемах жителей столичных общежитий. Против них по-прежнему ведется политика выселения - и это несмотря на то, что в ноябре 2012 года мэр Москвы потребовал от подчиненных навести порядок с документами людей, проживающих в бывших ведомственных общежитиях, переданных теперь на баланс города, и больше никого не выселять. В городе по-прежнему есть общежития, из которых людей выселяют, отказывают в заключении договора социального найма под надуманными предлогами. Общежития приватизируются частными фирмами, а потом переводятся в нежилой фонд. При этом сами условия проживания в этих общежитиях катастрофически непригодны для жизни - гниющие стены и потолки, обваливающаяся штукатурка, изношенная электропроводка. В «измайловских бараках» в общих душевых кабинках надо мыться с зонтиком, так как на голову сыпется побелка. Одним словом – ситуация в общежитиях столицы просто позорная для московских властей.

Кандидат в мэры Вадим Кумин, выслушав выступающих, сказал о том, что власти не хотят отвечать за то, что происходит с жителями города. Они хотят отвечать за красивые стройки, но не за проблемы жителей ветхих полуразрушенных общежитий.

«Правового поля в этом вопросе нет - жители общежитий вне правового поля, юридической правды в этом вопросе тоже не существует. Но ведь есть правда человеческая, и мэр обязан взять на себя ответственность и принять волевое решение и взять бедствующих людей на баланс города. И мы обязаны заставить их сделать это» - заявил Кумин.

Участники «круглого стола» были солидарны во мнении, согласно которому нужно в срочном порядке заняться расселением ветхого и аварийного жилья, предоставить людям комфортное, благоустроенное и доступное жильё. Однако взятая на вооружение московскими властями программа реновации жилья, по мнению выступающих, не будет способствовать решению острой проблемы. По их мнению, внимание уделено не замене аварийного и ветхого жилого фонда, а сносом вполне пригодных домов. По итогам круглого стола был принят проект резолюции, который будет направлен мэру Москвы и в профильные департаменты столицы. В ней отмечена необходимость увеличения бюджетных средств на строительство социального жилья, заключения с гражданами, проживающими в бывших рабочих общежитиях, договоров социального найма на занимаемые жилые помещения, а также прекращения перевода бывших рабочих общежитий в коммунальные квартиры.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Поддерживаете ли вы Путина?:
Результаты
Интернет-ТВ
Пенсионная реформа - начало политической смерти Путина
Пенсионная реформа - начало политической смерти Пу...
27.07.2018
Хотите инвестиций? Защитите национальный рынок!
Хотите инвестиций? Защитите национальный рынок!
27.07.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Ассанжу пора перепрятываться в другое посольство в Лондоне (0)
Либералка Памфилова и её ЦИК предсказуемо "завернули" пенсионный референдум (5)
Вадим Кумин: власти не хотят отвечать за то, что происходит с жителями города (0)
Противников реформаторов в Варшаве угостили слезоточивым газом (0)
Аресты во ФСИН поднимаются всё выше: под домашний попал "воспитатель" ярославской колонии №1 Калашников (3)
Анну Павликову, обвиняемую по делу "Нового величия", оставили в камере с 46-ю заключёнными (5)
Ответы российских чинуш о пытках в колониях не удовлетворили ООН (2)
В Поволжье и в Нечерноземье массово выступили против либеральной пенсионной реформы (4)
Казахскую правозащитницу Елену Семёнову преследуют за расследование истязаний заключённых (0)
В защиту монорельса: жители Бутырского района не хотят строительства автострады под окнами (0)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Вoт этo да!!!
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: О встрече Трампа и Жан-Клода Юнкера
Дарья Митина Дарья Митина: Власть потеряла страх: последняя каденция Путина развязала руки иконам либерализма
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Максим Калашников Максим Калашников: А.Бережной, В.Жуковский: хотите инвестиций? Защитите национальный рынок!
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss