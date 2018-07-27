Вадим Кумин: власти не хотят отвечать за то, что происходит с жителями города

27 июля в конференц-зале Red Square состоялся круглый стол на тему «Защита прав жителей общежитий города Москвы: проблемы и решения». В круглом столе приняли участие кандидат в мэры Москвы от КПРФ Вадим Кумин, депутат Государственной Думы Денис Парфенов, депутат Мосгордумы Леонид Зюганов, председатель движения «Надежда России» Нина Останина, председатель движения «Переселенцы Москвы» Павел Кушаков и координаторы инициативных групп общежитий в разных точках Москвы.

Открывая мероприятие, председатель движения «Надежда России» Нина Останина отметила, что проблема очень давняя и затрагивает судьбы десятков тысяч людей, их права на жилье. Координаторы инициативных групп рассказали об огромных проблемах жителей столичных общежитий. Против них по-прежнему ведется политика выселения - и это несмотря на то, что в ноябре 2012 года мэр Москвы потребовал от подчиненных навести порядок с документами людей, проживающих в бывших ведомственных общежитиях, переданных теперь на баланс города, и больше никого не выселять. В городе по-прежнему есть общежития, из которых людей выселяют, отказывают в заключении договора социального найма под надуманными предлогами. Общежития приватизируются частными фирмами, а потом переводятся в нежилой фонд. При этом сами условия проживания в этих общежитиях катастрофически непригодны для жизни - гниющие стены и потолки, обваливающаяся штукатурка, изношенная электропроводка. В «измайловских бараках» в общих душевых кабинках надо мыться с зонтиком, так как на голову сыпется побелка. Одним словом – ситуация в общежитиях столицы просто позорная для московских властей.

Кандидат в мэры Вадим Кумин, выслушав выступающих, сказал о том, что власти не хотят отвечать за то, что происходит с жителями города. Они хотят отвечать за красивые стройки, но не за проблемы жителей ветхих полуразрушенных общежитий.

«Правового поля в этом вопросе нет - жители общежитий вне правового поля, юридической правды в этом вопросе тоже не существует. Но ведь есть правда человеческая, и мэр обязан взять на себя ответственность и принять волевое решение и взять бедствующих людей на баланс города. И мы обязаны заставить их сделать это» - заявил Кумин.

Участники «круглого стола» были солидарны во мнении, согласно которому нужно в срочном порядке заняться расселением ветхого и аварийного жилья, предоставить людям комфортное, благоустроенное и доступное жильё. Однако взятая на вооружение московскими властями программа реновации жилья, по мнению выступающих, не будет способствовать решению острой проблемы. По их мнению, внимание уделено не замене аварийного и ветхого жилого фонда, а сносом вполне пригодных домов. По итогам круглого стола был принят проект резолюции, который будет направлен мэру Москвы и в профильные департаменты столицы. В ней отмечена необходимость увеличения бюджетных средств на строительство социального жилья, заключения с гражданами, проживающими в бывших рабочих общежитиях, договоров социального найма на занимаемые жилые помещения, а также прекращения перевода бывших рабочих общежитий в коммунальные квартиры.