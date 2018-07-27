Либералка Памфилова и её ЦИК предсказуемо "завернули" пенсионный референдум

Центризбирком не одобрил идею КПРФ провести референдум о повышении пенсионного возраста. Об этом говорится в постановлении к заседанию, с которым ознакомился РБК в пятницу, 27 июля.

О том, что ЦИК получил соответствующий запрос от коммунистов, 23 июля сообщила секретарь комиссии Майя Гришина. Депутаты от КПРФ ранее обратились в Мосгоризбирком. Они предложили задать россиянам следующий вопрос, который должен прозвучать на референдуме: «Согласны ли вы с тем, что в Российской Федерации возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?».

По мнению Центризбиркома, вопрос для референдума сформулирован недостаточно корректно. Формулировка «возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости», с достаточной степенью не конкретизирует ее содержание для участников референдума, говорится в постановлении.

«Это относится как к отсутствию указания на определенный возраст, так и к отсутствию определения указанного в вопросе вида пенсии», — считают авторы документа. Такая формулировка может ввести участников плебисцита в заблуждение, сообщается в документе.

Вопрос, который выносится на референдум, может быть признан не соответствующим требованию закона «О референдуме», если он допускает неопределенность правовых последствий принятого на референдуме решения.

Решение о корректности формулировки вопроса остается на усмотрение Центризбиркома, следует из закона о референдуме.

Если ЦИК установила несоответствие вопроса требованиям Федерального конституционного закона, она мотивирует это в своем заключении, которое утверждается и незамедлительно доводится до сведения всех избирательных комиссий, указано в документе.

Источник, близкий к Кремлю, говорил РБК, что обсуждалось два варианта решения: найти аргументацию для отказа в проведении референдума или разрешить...

Устами миллионерши Памфиловой ответ прозвучал вполне чётко.

Тем актуальнее становится давно уже известный читателям ФОРУМа.мск анонс: в Москве 28 июля, в рамках общероссийской акции протеста, пройдут шествие и митинг против повышения пенсионного возраста. Сбор участников шествия с 11:00 на улице Маши Порываевой возле гостиницы "Ленинградская". Начало движения в 12:00. Шествие пройдет до проспекта Академика Сахарова, где в 13:00 начнется митинг около дома 9.

На следующий же день, 29 июля, Либертарианская партия проводит разрешённый митинг также на проспекте Академика Сахарова, который начнется в 14:00. Между этими митингами, если они обретут серьёзные масштабы, - может вообще не обнаружиться никакого временного зазора, что даст силовикам повод считать происходящее майданом и действовать, как в Польше... Начало сбора 29-го в 13:00, вход со стороны улицы Маши Порываевой.

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