Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Либералка Памфилова и её ЦИК предсказуемо "завернули" пенсионный референдум

Опубликовано 27.07.2018 в разделе комментариев 5

протест либералы реформа пенсионеры цик
Либералка Памфилова и её ЦИК предсказуемо "завернули" пенсионный референдум

Центризбирком не одобрил идею КПРФ провести референдум о повышении пенсионного возраста. Об этом говорится в постановлении к заседанию, с которым ознакомился РБК в пятницу, 27 июля.

О том, что ЦИК получил соответствующий запрос от коммунистов, 23 июля сообщила секретарь комиссии Майя Гришина. Депутаты от КПРФ ранее обратились в Мосгоризбирком. Они предложили задать россиянам следующий вопрос, который должен прозвучать на референдуме: «Согласны ли вы с тем, что в Российской Федерации возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?».

По мнению Центризбиркома, вопрос для референдума сформулирован недостаточно корректно. Формулировка «возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости», с достаточной степенью не конкретизирует ее содержание для участников референдума, говорится в постановлении.

«Это относится как к отсутствию указания на определенный возраст, так и к отсутствию определения указанного в вопросе вида пенсии», — считают авторы документа. Такая формулировка может ввести участников плебисцита в заблуждение, сообщается в документе.

Вопрос, который выносится на референдум, может быть признан не соответствующим требованию закона «О референдуме», если он допускает неопределенность правовых последствий принятого на референдуме решения.

Решение о корректности формулировки вопроса остается на усмотрение Центризбиркома, следует из закона о референдуме.

Если ЦИК установила несоответствие вопроса требованиям Федерального конституционного закона, она мотивирует это в своем заключении, которое утверждается и незамедлительно доводится до сведения всех избирательных комиссий, указано в документе.

Источник, близкий к Кремлю, говорил РБК, что обсуждалось два варианта решения: найти аргументацию для отказа в проведении референдума или разрешить...

Устами миллионерши Памфиловой ответ прозвучал вполне чётко.

Тем актуальнее становится давно уже известный читателям ФОРУМа.мск анонс: в Москве 28 июля, в рамках общероссийской акции протеста, пройдут шествие и митинг против повышения пенсионного возраста. Сбор участников шествия с 11:00 на улице Маши Порываевой возле гостиницы "Ленинградская". Начало движения в 12:00. Шествие пройдет до проспекта Академика Сахарова, где в 13:00 начнется митинг около дома 9.

На следующий же день, 29 июля, Либертарианская партия проводит разрешённый митинг также на проспекте Академика Сахарова, который начнется в 14:00. Между этими митингами, если они обретут серьёзные масштабы, - может вообще не обнаружиться никакого временного зазора, что даст силовикам повод считать происходящее майданом и действовать, как в Польше... Начало сбора 29-го в 13:00, вход со стороны улицы Маши Порываевой.

Материалы по теме:

Пенсионная реформа - начало политической смерти Путина

Противников реформаторов в Варшаве угостили слезоточивым газом

Миллиардеры и "синекуры" не утруждают себя законотворчеством в Совфеде

В Поволжье и в Нечерноземье массово выступили против либеральной пенсионной реформы

ЦИК перенесла рассмотрение вопроса по пенсионному референдуму на неопределённое время



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 5
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
формулировка подкачала
СтарпЁр написал 27.07.2018 18:16
чего проще
"Повышение пенсионного возраста умаляет(ущемляет) права граждан или нет?
***
Ответить
(без названия)
юбь написал 27.07.2018 17:59

Чтобы сдохла эта избиртаельная комиссия
Ответить
Нужен более другой рефендум,
рефендум в лействии написал 27.07.2018 17:55
закопать нахууй путькинскую банду на мусроных свалках, и бетонный сакрофаг. Ну а кому это не поруке - просим встать на колени и не мешать.
Ответить
(без названия)
БубльГУмммм написал 27.07.2018 17:49
Отказ в проведении референдума - это не решении бабки памфиловой, т.к она -просто марионетка на нитках. Это, дорогие сограждане, решение Гаранта нашей и вашей конституции, всех ваших "прав и свобод" и вообще всего-всего-всего. Так что утритесь и дайте себе отчет, что прежде чем выбирать себе власть надо поменьше смотреть и слушать телевизор и побольше шевелить мозгамию А сейчас, если нет решимости как-то протестовать, вам остается насосаться дрянного пива и принять позу, в которой щас стоит наша "вставшая с колен" страна, т.е. РАКОМ.
Ответить
о значимости для народа лица предлагающего референдум
жоржик написал 27.07.2018 17:27
1. жоржик. вот один господин повел себя не очень корректно, ну это на мой взгляд, тупого и серого, по отношению к депутату, который проголосовал, основываясь на данных о мнениях его избирателей, то есть представитель налогоплательщиков ВЫПОЛНИЛ ИХ ВОЛЮ;
2. вообще то в этой гопкомпании, называемой Госдумой, кто ни будь задумывается что, в первую очередь они наши представители не от мифического народа, а от конкретных налогоплательщиков конкретного избирательного округа? Вряд ли..даже если и избраны по спискам ЭТО ЕЩЁ ПРОЩЕ..
3. писал:
3.1. один раз про &#8470; 207 ПВВ;
3.2. второй раз про тот же &#8470; 207 писал секретарю Совбеза РФ (если бы написал Совбезу США, то прислали бы гранд,, чтоб заткнулся);
4. так после второго раза была Алроса думаю писать не стоит, ну про &#8470; 207, а вот предложить ПВВ предложить ЕР по округам рассмотреть вопрос о СОБЛЮДЕНИИ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ну и бюджетного в этой связи было бы неплохо, но бессмысленно ВСЁ РАВНО до него не доведут;
5. так о чем речь? Думаю ПВВ посмотрит на это все и сам объявит референдум, но вот формулировка ...;
3.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Поддерживаете ли вы Путина?:
Результаты
Интернет-ТВ
Пенсионная реформа - начало политической смерти Путина
Пенсионная реформа - начало политической смерти Пу...
27.07.2018
Хотите инвестиций? Защитите национальный рынок!
Хотите инвестиций? Защитите национальный рынок!
27.07.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Ассанжу пора перепрятываться в другое посольство в Лондоне (0)
Либералка Памфилова и её ЦИК предсказуемо "завернули" пенсионный референдум (5)
Вадим Кумин: власти не хотят отвечать за то, что происходит с жителями города (0)
Противников реформаторов в Варшаве угостили слезоточивым газом (0)
Аресты во ФСИН поднимаются всё выше: под домашний попал "воспитатель" ярославской колонии №1 Калашников (3)
Анну Павликову, обвиняемую по делу "Нового величия", оставили в камере с 46-ю заключёнными (5)
Ответы российских чинуш о пытках в колониях не удовлетворили ООН (2)
В Поволжье и в Нечерноземье массово выступили против либеральной пенсионной реформы (4)
Казахскую правозащитницу Елену Семёнову преследуют за расследование истязаний заключённых (0)
В защиту монорельса: жители Бутырского района не хотят строительства автострады под окнами (0)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Вoт этo да!!!
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: О встрече Трампа и Жан-Клода Юнкера
Дарья Митина Дарья Митина: Власть потеряла страх: последняя каденция Путина развязала руки иконам либерализма
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Максим Калашников Максим Калашников: А.Бережной, В.Жуковский: хотите инвестиций? Защитите национальный рынок!
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss