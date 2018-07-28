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Московский листок

В Алама-Ате снесен памятник Дмитрию Фурманову

Опубликовано 28.07.2018 автором Айнур Курманов, сопредседатель Социалистического движения Казахстана в разделе комментариев 1

казахстан назарбаев астана
В Алама-Ате снесен памятник Дмитрию Фурманову

В ночь с 24 на 25 июля на проспекте Назарбаева, названного так 30 ноября 2017 года, был снесен памятник большевику и советскому писателю Дмитрию Фурманову, как идеологически устаревший объект. До этого и проспект носил его имя, а не Елбасы. Это не первая и не последняя акция властей Казахстана по тотальной декоммунизации и деруссификации названий населенных пунктов, улиц, площадей, скверов, которая проводится по постановлению президента.

Буквально недавно единогласно депутатами местного маслихата и членов пропрезиденстких партий на заседании «общественного совета» была переименована улица Ворошилова в Усть-Каменогорске. В этом же городе делаются попытки снести памятник Кирову с одноименного парка. В Павлодаре недавно членами партии «Нур-Отан» предлагалось переименовать улицу Кутузова в проспект Назарбаева.

Сейчас в том же Павлодаре на 13 августа намечалось проведение общественных слушаний по переименованию улиц Володарского и Суворова. И всё в рамках пресловутого постановления Елбасы по «ликвидации идеологически устаревших памятников и названий». Именно начиная с нового года в стране развернута настоящая государственная национал-популистская кампания, призванная окончательно избавиться от «тяжелого наследия» советского прошлого.

Поэтому в мае этого года снесли в Актобе памятник первому руководителю Казахской ССР Левону Мирзояну, в канун дня победы в Шымкенте уничтожили мемориальный комплекс рабочим Свинцового завода, погибшим в ВОВ, в конце мая были совершены нападения на мемориальный комплекс 28-ми героям панфиловцам в одноименном парке, ну а в июне в Есиле Акмолинской области уничтожили памятник Ленину.

Весь этот казахстанский «ленинопад» получает одобрение и активную поддержку со стороны многочисленных легальных националистических организаций и групп, а прозападная «оппозиция» в лице движения «Жана Казахстан» («Новый Казахстан»), созданная в недрах администрации президента, обозначила «декоммунизацию», запрет коммунистической идеологии и принятие закона «о голодоморе» как свою главную цель.

Собственно, это не первая кампания по массовым переименованиям и сносам памятников советским деятелям в Казахстане. Еще в 1995 году казахстанской правительство Кажегельдина выпустило постановление о борьбе с тоталитарной символикой в стране, в результате чего за десять лет были снесены все памятники Ленину во всех областных центрах страны и переименованы учреждения и многие города и улицы.

Сейчас происходит завершающий этап декоммунизации и дерусификации, но теперь уже в рамках активной государственной национал-популистской пропаганды, когда взамен старых названий появляются имена ханов, баев, биев и прочих феодальных угнетателей и увековечивается память Елбасы, как выражение нового культа личности. В противовес очерняемого коммунизма выдвигаются контрреволюционные деятели, ряд из которых сотрудничали с нацистами.

Так в прошлом году в Кызыл-Орде при участии акима области Крымбека Кушербаева был торжественно открыт памятник основателю и идеологу Туркестанского легиона СС Мустафе Чокаю (Шокаю). Помимо этого, его именем называют теперь улицы, библиотеки и магазины, а также за государственный счет сняты документальные и художественные фильмы, прославляющие его благородную борьбу с «большевизмом».

То, что эта политика проводится сверху наглядно продемонстрировал сам Нурсултан Назарбаев в своем специальном заявлении 31 мая 2018 года: «Эволюционное развитие было прервано Октябрьским политическим переворотом, организованным в 1917 году, и последовавшей Гражданской войной, разрушением традиционного уклада жизни, а также последующей ускоренной коллективизацией сельского хозяйства, проведенной советской властью, сопровождавшейся голодом и прямым насилием… Таковы были результаты трагического эксперимента под лозунгом «светлого будущего коммунизма».

Вся эта борьба с памятниками и названиями ориентирована на молодежь, чтобы вдолбить в головы молодым людям идеологические схемы, близкие по духу к нацизму, которые сейчас разработаны администрацией президента такими идеологами как Марат Тажин и К. Ведь ясно, что когда создается образ врага, будь то «кровавое коммунистическое прошлое», не дающее обрести гармонию и национальное величие, или в лице «коварных соседей», или в лице «неполноценных этносов», проживающих рядом, то монархической династии будет легче управлять своими подданными, а западным корпорациям легче грабить ресурсы страны.

 

Д.А.Фурманов с августа 1919 г. по сентябрь 1920 г. был начальником политического управления Туркестанского фронта, с конца 1919 года — уполномоченный РВСР в Семиречье. 12-19 июня 1920 г. во время восстания в гарнизоне города Верного (Алма-Ата) сыграл ключевую роль в ликвидации восстания: Фурманов вёл с повстанцами переговоры, затягивая время, пока не подошли верные части (этот эпизод описан им в романе «Мятеж»).



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
стоик1164 написал 28.07.2018 00:22
Назарбаев, как член политбюро КПСС, отлично знает, что говорит о геноциде людей, организованном сионистами с 1917 года?
Назарбаев сам был проводником этой античеловеческой политики?
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