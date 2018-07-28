Левые силы призвали: "Ни одного голоса "Единой России"!

Российский Центризбирком в пятницу принял постановление, которым утвердил свое заключение о несоответствии закону формулировки вопроса, предложенного КПРФ для вынесения на референдум по пенсионной системе.
ЦИК признал, что вопрос "согласны ли вы с тем, что в Российской Федерации возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?" "не соответствует требованиям части 7 статьи 6 федерального конституционного закона "О референдуме Российской Федерации".
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В ЦИК сочли этот вопрос "слишком сложным для россиян". Дескать "люди должны обладать специальными познаниями", чтобы ответить на этот вопрос. Например, надо знать, какой возраст установлен для получения права на страховую пенсию по старости. Будто трудящиеся не знают, что возраст выхода на пенсию в России составляет 55 лет для женщин и 60 - для мужчин. Приводить такую аргументацию - считать всех нас за дураков.
У такого крючкотворства ЦИК есть одна цель - тянуть время. Один из членов ЦИК, Николай Левичев сказал об этом открытым текстом: "КПРФ явно не успевает вынести вопрос на референдум до принятия Госдумой закона о пенсионной реформе в третьем чтении".
Вадим Кумин, кандидат в мэры Москвы от левых сил, сформулировал свою позицию очень логично: "нашим ответом должны стать выборы всех уровней в десятках регионах, в том числе в Москве, 9 сентября. Задача простая: "Ни одного голоса представителям партии "Единая Россия", проталкивающей этот антинародный закон!"
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Логика властей абсолютно загадочна. Экономическая ситуация совсем не требует экономить на пенсиях. Особенно, когда от имени властей говорят, что отложить получение мной пенсии на 5 лет нужно для того, чтобы человек, родившийся всего на 1 год раньше меня мог получить прибавку к своей пенсии в тысячу рублей. Это что, логика правительство или шутка в интернате для дебилов?
Вероятно, после выборов президента те, кто "решает вопросы" в кремле, почувствовали, что взяли бога за бороду, и им все можно. Кириенко уже один раз ставил государство на грань гибели в 1998 году, ему не привыкать. Был еще опыт монетизации льгот в 2005-м. Все сошло с рук и в 2011-12 годах. Почему не воспользоваться благосклонностью судьбы еще раз?
Хотя цена вопроса какая-то уж совсем копеечная... Наверно надо все же начать с выборов и прокатить кандидатов от власти. Может, хоть в этот раз пенсионеры не проголосуют...
А.Б.
!!!!TOQQ!JAVASH--TOT--BOG!!!& написал 28.07.2018 02:02
- То таки Я думаю - путин и его команда просто хочет сделать гадость таки шемтидерастам, которые таки в долбостройку прос-рали, пропили, предали и пустили по ветру СССР и Коммунизм - то таки да! То таки Я вполне с ним таки солидарен! То таки дать каждому развальщику - пенис-ионеру денег на булку хлеба в день и на одни штаны в год - то таки да!
Чтобы знали, что нужно быть гражданами страны, а не с-ными ублюдками - то таки да!
ждемс написал 28.07.2018 01:54
Это напоминает анекдотичную ситуацию с громадным индейцем юношей.
-Мама,а мне на фильму можно?
-Как тебе не стыдно!Ты не отпраздновал еще шестнадцатую весну!
-Ага.Как на тропу войны так нужно,а как на фильму так еще мал.
Этак Трамп скоро в Твиттере не то что заглавными буквами начнет хохмить,а быть может и вообще перейдет на смайлики,дабы российская журналистика воочию убедилась что таки Трамп их.Как бы Зюганова шпионом не объявили,что в принципе ЦРУ козырной туз в рукаве.
размышляющий написал 28.07.2018 01:52
Гаденыш написал 28.07.2018 01:19
**** написал 28.07.2018 00:51
Как тот же Кириенко.
Он черножопый, что ему Россия и русские...