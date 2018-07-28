Левые силы призвали: "Ни одного голоса "Единой России"!

Российский Центризбирком в пятницу принял постановление, которым утвердил свое заключение о несоответствии закону формулировки вопроса, предложенного КПРФ для вынесения на референдум по пенсионной системе.

ЦИК признал, что вопрос "согласны ли вы с тем, что в Российской Федерации возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?" "не соответствует требованиям части 7 статьи 6 федерального конституционного закона "О референдуме Российской Федерации".

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В ЦИК сочли этот вопрос "слишком сложным для россиян". Дескать "люди должны обладать специальными познаниями", чтобы ответить на этот вопрос. Например, надо знать, какой возраст установлен для получения права на страховую пенсию по старости. Будто трудящиеся не знают, что возраст выхода на пенсию в России составляет 55 лет для женщин и 60 - для мужчин. Приводить такую аргументацию - считать всех нас за дураков.

У такого крючкотворства ЦИК есть одна цель - тянуть время. Один из членов ЦИК, Николай Левичев сказал об этом открытым текстом: "КПРФ явно не успевает вынести вопрос на референдум до принятия Госдумой закона о пенсионной реформе в третьем чтении".

Вадим Кумин, кандидат в мэры Москвы от левых сил, сформулировал свою позицию очень логично: "нашим ответом должны стать выборы всех уровней в десятках регионах, в том числе в Москве, 9 сентября. Задача простая: "Ни одного голоса представителям партии "Единая Россия", проталкивающей этот антинародный закон!"

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Логика властей абсолютно загадочна. Экономическая ситуация совсем не требует экономить на пенсиях. Особенно, когда от имени властей говорят, что отложить получение мной пенсии на 5 лет нужно для того, чтобы человек, родившийся всего на 1 год раньше меня мог получить прибавку к своей пенсии в тысячу рублей. Это что, логика правительство или шутка в интернате для дебилов?

Вероятно, после выборов президента те, кто "решает вопросы" в кремле, почувствовали, что взяли бога за бороду, и им все можно. Кириенко уже один раз ставил государство на грань гибели в 1998 году, ему не привыкать. Был еще опыт монетизации льгот в 2005-м. Все сошло с рук и в 2011-12 годах. Почему не воспользоваться благосклонностью судьбы еще раз?

Хотя цена вопроса какая-то уж совсем копеечная... Наверно надо все же начать с выборов и прокатить кандидатов от власти. Может, хоть в этот раз пенсионеры не проголосуют...

А.Б.