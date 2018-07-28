Как Буратино в компании кота Базилио и лисы Алисы путин торговля экономика Отбрасываем прочь всякую шелуху с пресс-конференции Путина по итогам слета стран БРИКС (вроде приглашения Трампа в Москву и кинофестиваля стран БРИКС) и вычленяем главное. ВВП опять проклял протекционизм.



Делаем выводы.



1. ВВП продолжает цепляться за уходящую реальность и не понимает, что грядет эпоха протекционизма и экономического национализма. (Особо одаренным поясняю, что протекционизм - не железный занавес, импорт будет и при нем, только - с наценкой в виде ввозных пошлин, своеобразного налога-уравнителя условий конкуренции).



2. Кремль неадекватен в экономическом смысле и обрекает русский реальный сектор на прозябание и неразвитие. Он готов сделать РФ свалкой для китайских дпа индийских товаров, что будут вытеснены с американского рынка.



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Интересно, когда ВВП гремел речами против протекционизма, его партнеры по БРИКС не ухмылялись ли снисходительно? Ибо очень сильно первое лицо РФ напомнило мне простодушного Буратино в компании лисы Алисы и кота Базилио.



Ведь страны БРИКС ведут сильнейшую протекционистскую (покровительственную) политику. С точки зрения Китая свобода мировой торговли выглядит так: вы открываете мне свой рынок, а вот мой для вас - совсем не свободен. Ввоз иностранных авто в КНР облагается, например, пошлиной в 25%. Это что - не протекционизм?



Если вы хотите ввезти хвойные пиломатериалы в КНР, то заплатите пошлину в 30%. Женскую одежду из химволокна - 130%. Кожаную обувь - 100% пошлины. Часы - тоже 100%. Импорт развивающихъ игрушек - 80%. Водка - 180%.

https://chinaorientir.com/tamozhennye-poshliny-v-kitae.html



Вы, г-н Путин, решили вместе с китайцами отстаивать свободу мировой торговли?



Глядим информацию по Индии. Заградительные пошлины в 2014 году (http://www.crpp.ru/3.%20Businessguide_India_2015.pdf)

- на бесшовные металлические трубы в 5-10%;

- цитрат натрия - 20%;

- горячекатанный плоский прокат из РФ - 20%;

"5 февраля 2016 г. (уведомление № 38/2015-2020) Генеральный

директорат внешней торговли Министерства торговли и промышленности

Правительства Индии ввел на 6 месяцев МИЦ (минимальные импортные цены) на значительную часть

металлопродукции (173 кода) в размере от 445 до 752 USD за 1 тонну..."



А это - не протекционизм ли?



"Все компании, работающие на индийском рынке и осуществляющие

операции с химикатами, пищевыми добавками и смесями, детским питанием,

бутилированной минеральной водой, цементом и его производными, электро

- и газонагревательным оборудованием, измерительной аппаратурой, должны

быть зарегистрированы в Бюро индийских стандартов и иметь специальную

лицензию на проведение указанных операций..."



Это тоже свобода торговли, Владимир Владимирович?



А возьмем Бразилию.

Например, страны Южной Америки врубили ввозные пошлины на сельхозтехнику на уровне 30-50%, добавив к этому еще и уплату НДС в 27%. Не хочешь платить? Ставь производство в Бразилии или Аргентине, используй на 60% местные комплектующие. Давай работу местным жителям.



Таким макаром в Бразилии вынудили три гиганта мирового сельхозмашиностроения открыть местные производства.



2012 г. Бразилия, формально будучи членом ВТО, грубо попрала нормы сей организации, применив меры в духе Нового курса Рузвельта 1930-х годов. Итак, «..правительство Бразилии объявило о дополнительных мерах по стимулированию экономического роста. В частности, будет сокращено налоговое бремя для производителей более чем двух десятков отраслей.

В списке выделяются такие отрасли, как производство мяса кур и свинины, деревообработка, грузо- и пассажирские перевозки. Снижение налогов вступит в действие с января будущего года и будет означать для бюджета уменьшение доходной части на 6,5 млрд долларов. Власти пошли также на повышение таможенных тарифов более чем на сотню товарных позиций. Ввозные пошлины увеличены на такие промышленные товары, как пластмассы, электрооборудование, металлический прокат, трубы, бумага, ряд наименований стройматериалов. В сентябре президент страны Дильма Роуссефф объявила, что с нового года в среднем на 20% будут снижены тарифы на электроэнергию…» (http://expert.ru/expert/2012/37/korotko/)



А это - разве не самый настоящий протекционизм?



Опять за счет РФ свое производство станут поднимать другие страны. Это - очередной хитрый план?



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