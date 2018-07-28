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Московский листок

Умер Войнович

Опубликовано 28.07.2018 в разделе комментариев 7

Умер Войнович

Писатель Владимир Войнович скончался на 86-м году жизни. Причиной стал сердечный приступ.

Войнович — советский и антисоветский прозаик, драматург и поэт. Среди его работ наиболее известны повесть "Степень доверия"(1972), трилогия романов о солдате Иване Чонкине "Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина" (1969-1975), "Претендент на престол" (1979), "Перемещенное лицо" (2007), антиутопия "Москва 2042" (1986), пьеса "Кот домашний средней пушистости" (1990), роман "Монументальная пропаганда" (2000), "Портрет на фоне мифа" (2002) и "Автопортрет. Роман моей жизни" (2010).



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Всего комментариев к статье: 7
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кто читал и слушал
так написал 28.07.2018 09:59
тот будет согласен -талантливый писатель, мыслитель. Земля ему пухом.
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(без названия)
дак написал 28.07.2018 09:52
Ярый антисоветчик, предатеоь.
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Вечно был недоволен,
но не знал чем написал 28.07.2018 09:51
.
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Re:
3авидонов Никорин написал 28.07.2018 09:47
Вот и плохо, что ты не читал его "Автопортрет"; весьма пользительная вещь на все случаи жизни.
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(без названия)
киргуду написал 28.07.2018 09:37
мне лично такие писатели в жизни не пригодились...так для разнообразия,почитав худ.литературу и ....
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(без названия)
3авидонов Никосим написал 28.07.2018 09:37
Возможно, опять не то сказал. А может быть сам помер, что нарушает все устои нашей сраны.
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Тьфу!
-Что это? написал 28.07.2018 09:01
...
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