Умер Войнович

Писатель Владимир Войнович скончался на 86-м году жизни. Причиной стал сердечный приступ.
Войнович — советский и антисоветский прозаик, драматург и поэт. Среди его работ наиболее известны повесть "Степень доверия"(1972), трилогия романов о солдате Иване Чонкине "Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина" (1969-1975), "Претендент на престол" (1979), "Перемещенное лицо" (2007), антиутопия "Москва 2042" (1986), пьеса "Кот домашний средней пушистости" (1990), роман "Монументальная пропаганда" (2000), "Портрет на фоне мифа" (2002) и "Автопортрет. Роман моей жизни" (2010).
так написал 28.07.2018 09:59
дак написал 28.07.2018 09:52
но не знал чем написал 28.07.2018 09:51
3авидонов Никорин написал 28.07.2018 09:47
киргуду написал 28.07.2018 09:37
3авидонов Никосим написал 28.07.2018 09:37
-Что это? написал 28.07.2018 09:01