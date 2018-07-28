В день всероссийского протеста ушёл писатель-диссидент

Писатель Владимир Войнович ушел из жизни в возрасте 85 лет. О смерти писателя сообщили в социальных сетях его знакомые. По словам журналиста Виктора Давыдова, Войнович скончался от сердечного приступа.

Писатель и драматург Владимир Войнович родился в Сталинабаде (Душанбе) в 1932 году. Первые его произведения были опубликованы во второй половине 1950-х годов. В 1960-х стихотворение "Четырнадцать минут до старта" ("Я верю, друзья, караваны ракет..."), переложенное на музыку стало неофициальным гимном советской космонавтики. Всего Войнович написал тексты для более чем 40 песен. Среди других известных работ антиутопия "Москва 2042", повести "Шапка" и "Два товарища", книга об Александре Солженицыне "Портрет на фоне мифа", а также роман "Монументальная пропаганда".

В конце 1960-х годов Войнович принимал активное участие в движении за права человека, что служило причиной конфликтов с властями. Сатирический роман Войновича "Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина" ходил в самиздате, затем был издан за границей. После этого Войновича исключили из Союза писателей СССР, в 1980 году выслали из СССР, а в 1981 году лишили советского гражданства. В 1990 году советское гражданство писателя было восстановлено, после этого он вернулся на родину.

В 2000 году за роман "Монументальная пропаганда" Войновича наградили Государственной премией Российской Федерации. В 2002 году он стал обладателем премии им. А. Д. Сахарова "За гражданское мужество писателя".

От редакции: От гимна советской космонавтики до активной, хоть и не оголтелой антисоветчины... По произведениям Войновича легко отслеживать идейную миграцию советской интеллигенции. Был ли он, как некоторые герои его книг, "руинами СССР удовлетворён" - как тот же Солженицын? Нет, не был. Ничего хорошего в той инфраструктурной и культурной деградации, что была запущена именно поколением диссидентов, Войнович, конечно, не находил. Имел ли мужество признать ошибки поколения? Тоже - нет. Так и жил молча, хмуро, и улыбаясь лишь в сильно сузившемся кругу писателей, в плену им же накликанного безвременья. Вероятно, всё же понимал, что губительный для страны процесс либерального реформирования, бурно продолжающийся при Путине, это не случайность, а закономерность в свете той бурной антисоветской пропаганды, которая пережила СССР более чем на 25 лет. Канонизация Солженицына на деньги нефтяных магнатов, "Стена скорби" на проспекте Сахарова, не заслоняющая мифом о Гулаге СОГАЗа и силовигархии как правящего класса - это ли не "Шапка" наших дней? Культурно и морально прикрывавшая возродившуюся буржуазию "Шапка", которая сейчас уже не диссидентской, а прохановской "неопалимою купиной" (ведь окормление правящего класса взял на себя Патриот, не Либерал) горит на головах грабителей недр, на приватизаторах...

Увы, итоги "войны совести", которую весьма сплочённо вела интеллигенция против советского народа - неутешительны. Вот и сегодняшняя волна краснознамённого "пенсионного протеста" как будто тот призрак коммунизма, который диссиденты мечтали навеки развеять - словно отозвалась в сердце писателя, ведь кому, как не Войновичу было это понятно и даже близко - сплочение в протесте... Увы, ни смены, ни хотя бы равновеликих оппонентов поколение Войновича и он сам - не воспитали. А потому и в его лице - продолжает уходить могучая, и по генезису (а не по настроениям) вполне советская, литература. На её место некого поставить даже из лучших тиражных либералов (не Улицкую же или какую-нибудь Гузель Яхину?) - разве что бессловесные памятники Солженицыну, от Владивостока до Москвы, комически заменившие памятники Ленину, столь же массовые, штампованные. Иронический парадокс Постэпохи. А писателя Войновича, воинственного писателя сложной судьбы, ироничного даже вопреки времени - безусловно, жалко. Как и судьбу бездарной экранизации его Чонкина, который так и не вытеснил бодрого советского, целинного Бровкина с телеэкранов.

Дмитрий Чёрный, писатель, коммунист, новреалист