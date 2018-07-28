Красная Армия живёт и побеждает на Донбассе, по мнению экс-посла США на Украине

Бывший посол США на территории Украины и директор Евразийского центра Атлантического совета Джон Хербст заявил, что возвращению Донбасса в состав Украины в 2014 году якобы помешало вторжение на украинскую территорию Красной армии. Об этом он заявил в эфире телеканала RTVI.

По мнению Хербста, в восстании, произошедшем в восточной части Украины, виноват Кремль.

«В августе 2014 года, если бы Красная армия как целая группа не вступила в Украину, Киев забрал бы всю территорию востока Украины обратно», — сказал Хербст.

В ответ на заявление российского политолога Евгения Минченко о том, что госпереворот на Украине в 2014 году произошел на американские деньги, Хербст сказал, что это является «глупостью».

От редакции: Крайне любопытно, настолько ли осведомлён Хербст о подпольном движении на Украине после Евромайдана, что знает об УКА (скорее, партизанском подразделении, действующем на территории противника) - Украинской Красной армии? Таковая действительно в период 2014-2015 действовала локально в Одесской области и давала о себе знать в Сети, публиковала даже некоторые видеоролики - однако вряд ли можно её обвинять во "вторжении" на советский Донбасс. Российскую же армию, идущую на вполне доступных зрителям из США парадах не под красноармейскими, а под власовскими знамёнами - вряд ли можно считать идейной наследницей Красной Армии.

Плоховато знают не только матчасть, но и историю "вероятного противника" господа в США - впрочем, История России явление столь непредсказуемое, как и её прошлое, что не всякий американец разберётся... Пропаганда в РФ делала такие немыслимые сальто за последние 20 лет, что и красная пятиконечная звезда, символ российской армии, от ужаса выцвела до триколорного состояния, лишь в базисе, так сказать, оставшись красной... Может, продолжая метафору Хербста, отыскать и белогвардейцев там, "в тылу врага" - а ведь они точно были, если поднять видеохронику периода работы в ДНР Стрелкова! Просто карнавал какой-то, а не гражданская война - во многом лишь повторившая эпизоды той, "единственной Гражданской", но не пошедшей дальше, на Москву и на Киев одновременно - под теми самыми, красными знамёнами Красной Армии. Почитать, что ли, Серафимовича этому Хербсту, немного с историей Красной Армии ознакомиться?

Д.Ч.