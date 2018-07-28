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Московский листок

У народа России - краснозамённый протест, у кремлядей, как и у Романовых - Крест

Опубликовано 28.07.2018 в разделе комментариев 2

силовигархия православие реформа классоваяненависть пенсионеры социальный регресс
У народа России - краснозамённый протест, у кремлядей, как и у Романовых - Крест

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в субботу, 28 июля, проводит торжественное богослужение на Соборной площади Кремля в честь дня памяти святого равноапостольного князя Владимира и 1030-летия Крещения Руси.

Как сообщает ТАСС, вместе с предстоятелем Русской православной церкви литургию совершает патриарх Александрийский и всея Африки Феодор и представители делегаций других Поместных православных церквей мира, в том числе Иерусалимской, Антиохийской Грузинской, Сербской, Болгарской и Польской.

Богослужение впервые в новейшей истории проходит не в Успенском соборе, а под открытом небом. После него патриарх Кирилл возглавит крестный ход к памятнику князю Владимиру на Боровицком холме, где затем состоится молебен и масштабный хоровой праздник.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный смеётся:

- "Ну почему же? В этом есть известное изящество: вы - в ЗАГС, а Хоботов - в монастырь" - вспоминаются строки из "Покровских Ворот" Леонида Зорина. В день всероссийской многомиллионной акции протеста тех, кто в равной степени ненавидит как либерал-реформаторов, так и прокремлёвских православных консерваторов, которыми прикрываются идейные враги и разрушители социалистического наследия - власть и её "божественная крыша" из РПЦ проводят крестный ход у Кремля, чтобы отогнать злых духов революции от святынь православных. Так ведь, кажется, было и у Романовых накануне отрешения от власти - всюду крестные ходы шествовали, даже погромы в Одесской области, какими их описывает Лев Троцкий в статье "300-летие Дома Романовых", все проходили в форме крестных ходов. А вот в Томске дом, где проходило "собрание крамольников", Дом железнодорожника в 1905-м - подожгли хоругвеносцы именно в ходе крестного хода... Это я к тому, что если вдруг народ с проспекта Сахарова двинется на кремль, то кремль встретит народ во всеоружии -всехоругвии, осенит его крестным знамением и скажет: на колени пред помазанником, смерды, работать будете до смерти без пенсий, а кто голову поднимет мятежно - именем Владимира Крестителя, как и сам Владимир-креститель, рубанём во славу Всея руси, во проклятие богомерзкого еСеСера!



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
киргуду написал 28.07.2018 12:03
бог у меня в душе.а это халдеи режимные,последнюю рубаху с прихожанина снимут прикрываясь (....) и как у них язык в пасти не скрутиться. в войну всех этих в штрафбат!!!!
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Сейчас над нами кружили вертолеты.
Юг Мос обл написал 28.07.2018 12:01
Разведка настроений и порядка над подконтрольными территориями?
Или сегодня будет военный переворот?
Я за военный переворот.
И движение в социализм.
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