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Московский листок

Многотысячный митинг противников пенсионной реформы в Москве потребовал разогнать Госдуму и правительство Димона

Опубликовано 28.07.2018 в разделе комментариев 3

протест левый фронт революция либералы силовигархия реформа пенсионеры цик
Многотысячный митинг противников пенсионной реформы в Москве потребовал разогнать Госдуму и правительство Димона

На проспекте Академика Сахарова в Москве закончился согласованный с властями города Москвы митинг КПРФ против изменения пенсионного возраста. В нем приняло участие 6500 человек. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

Полиция и Росгвардия обеспечили охрану правопорядка и безопасности. Нарушений общественного порядка допущено не было. Не считать же нарушением общественного порядка публичное сожжение изображения того, кто сам нарушает и конституцию и ряд основополагающих законов? Ведь это он переназначил Медведева, который внёс проект пенсионной реформы в Госдуму, это его команда и его реформа, как бы он не прятался сейчас страусиным манером от ответственности. Это он - главный силовигарх, идейный вдохновитель людоедской, антинародной РЕФОРМЫ, ЛИШЬ ПРОДОЛЖАЮЩЕЙ ПРЕЖНИЕ.

«На 13:30 более 12 тыс. человек», — заявил РБК координатор проекта «Белый счетчик» Дмитрий Нестеров. В то же время, как указал на своей странице в Twitter координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов, на акцию по привлечению внимания к пенсионному законодательству в Москве 28 июля вышли около 50 тыс. человек.

Участники акции принесли с собой баннеры и плакаты с призывами защитить пенсионеров, отменить повышение пенсионного возраста и провести референдум по этому вопросу, передает корреспондент «Интерфакса». Активисты единодушно и единогласно потребовали отправить в отставку правительство Дмитрия Медведева и распустить Госдуму, особенно активисты Объединённой коммунистической партии.

О том, что столичные власти согласовали три митинга против пенсионной реформы накануне сообщила РБК пресс-секретарь главы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Елена Романова.

Она заявила, что 28 июля состоится шествие представителей КПРФ от улицы Маши Порываевой до проспекта Академика Сахарова. После — митинг численностью до 10 тыс. человек. «Интерфакс» со ссылкой на КПРФ сообщал, что в шествии и митинге будут участвовать отделения компании, Движение в поддержку армии, Союз советских офицеров, Всероссийское женское движение «Надежда России» и Ленинский коммунистический союз молодежи, Объединённая коммунистическая партия, Российское социалистическое движение, РОТ Фронт, РКРП, РРП.

- Это важно, - отмечает редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный, - что уровень массового протеста противников либеральных реформ возвращается в столице к "отметке" 2011-го года, но это важно не только как количественный старт, а и качественный момент, как требование к повестке дня дальнейших митингов: ни шагу назад в классовых именно требованиях, если звучат требования отставки правительства миллионеров и миллиардеров, правительства Медведева, если звучат требования разогнать этот архаический, царский институт по имени Госдума, значит, на любом следующем митинге должен мониториться вопрос об исполнении требований масс, запускать повестку в духе либерального тро-ло-ло 2012-го года - недопустимо, иначе это отпугнёт массы от протеста, обнаружит несостоятельность критиков реформы, как и то обстоятельство, что фокусируются они только на реформе, тогда как обратить внимание на деиндустриализацию, на проявляющуюся в иных, связанных с трудом и пенсиями законах Госдумы, классовую, буржуазную сущность и Госдумы, и всего правящего класса, - не снижать аналитического накала, вот главный вывод стартового этапа этого крупнейшего за десятилетие протеста! Если наращивать количественную (не раскалываясь на фракции и отдельные повестки-митинги) и качественную составляющую, то акция "Антикапитализм-2018" 19 августа в Москве обещает стать крупнейшей и наиболее насыщенной за все годы её проведения (с 2001-го), и вот там-то прозвучат как долгожданные уже лозунги следующего неизбежного этапа этой справедливой и всенародной борьбы против всевластия буржуазии.

Фото Леонида Развозжаева

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Всего комментариев к статье: 3
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тут был мой пост
Victor написал 28.07.2018 17:05
про то как можно вместо пенсионных пополнить бюджет налогом на педерастию. И исчез.
По прочим признакам: увы, нет оснований. Считать это случайностью.
Но мне правда интересно. А зачем.
Никогда не понимал. Почему пидарков так тянет всем рулить.
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Re: Не забываем советскую Присягу и смотрим,что бывает за ее неисполнение.
Это наш Сталинград! написал 28.07.2018 16:53
https://www.youtube.com/watch?v=x-P7xnnl6sc&t=0s&index=15&list=PLYOiN3VLZUhegecnm_72rI6pse1sGFvxa
Ответить
Не забываем советскую Присягу и смотрим,что бывает за ее неисполнение.
Это наш Сталинград! написал 28.07.2018 16:52
https://www.youtube.com/watch?v=x-P7xnnl6sc&t=0s&index=15&list=PLYOiN3VLZUhegecnm_72rI6pse1sGFvxa
СССР жив!
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