Восьмой фигурант "дела ярославских экзекутеров" задержан

Задержан восьмой подозреваемый по делу о пытках в ярославской колонии N1 Руслан Цветков. Заволжский районный суд Ярославля изберет ему меру пресечения, сообщает в субботу ТАСС со ссылкой на помощника председателя суда Анастасия Аверкиева.

"Поступило ходатайство на избрание меры пресечения для младшего инспектора второй категории группы надзора отдела безопасности Руслана Цветкова. Он задержан", - сказала собеседница агентства.

Ранее Заволжский суд заключил под стражу шестерых фигурантов дела. Седьмой фигурант, замначальник ИК-1 по воспитательной работе Иван Калашников, по состоянию здоровья был отправлен под домашний арест.

20 июля "Новая газета" опубликовала видеозапись избиения Евгения Макарова. Заключенного держат распятым на столе лицом вниз, его руки скованы наручниками, сотрудники колонии, сменяя друг друга, бьют его по ступням и голеням, на голову периодически льют воду из ведра. Макаров кричит от боли и молит о пощаде, сотрудники колонии периодически пошучивают. События, запечатленные на видео, произошли 29 июня 2017 года.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия (п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ), в ярославской колонии отстранили от работы 17 человек. Расследованием занялся центральный аппарат СК РФ.

Вскоре заместитель главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Анатолий Рудый прокомментировал скандал, в центре которого оказались надзиратели из Ярославской области. Их заподозрили в пытках заключенного после публикации видеозаписи экзекуции.

Высокопоставленный чиновник ФСИН считает, что пострадавший осужденный Евгений Макаров сознательно добивался того, чтобы к нему применили насилие. Он "допустил 136 нарушений в колонии" и "пытался сделать так, чтобы спровоцировать сотрудников", пояснил Рудый, слова которого приводит "Интерфакс".

Замглавы ФСИН добавил, что "в итоге сотрудники не должны были допустить произошедшее". "Мы вынуждены констатировать, что наши сотрудники не справились со своими обязанностями полностью. Наши сотрудники не провели документирование и не дали правовую оценку", - отметил он.

Анатолий Рудый пояснил, что видеозапись, скорее всего, "слил" за вознаграждение кто-то из тюремщиков-садистов. "Это была запись одного из младших инспекторов, который находился в данном помещении. Я так полагаю, что некоторые очень недальновидные, неумные сотрудники, мало того что совершили преступление, они провели видеозапись преступления, потом попытались скрыть эту видеозапись при проведении проверочных мероприятий. Я полагаю, что эта запись у кого-то из них осталась, а потом просто была продана", - сказал чиновник.

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