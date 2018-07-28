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Московский листок

Вместо пенсии государство приготовило мне "звиздюлей"

Опубликовано 28.07.2018 в разделе комментариев 2

правительство пенсионеры
Вместо пенсии государство приготовило мне "звиздюлей"

Итак, акция протеста левых сил прошла по всей стране. 

Мария Марусенко пишет: 

Владивосток, Приморье - 3 тысячи, собрано более 2700 подписей против реформы

Ярославль. Акция проходила 26.07 - 2 тысячи, собрано более 1800 подписей.

Якутия - 1000 человек, что очень много для региона.

Камчатка - более 600 человек в П-К. Много для региона. А 13 июля в Вичюлинске - более 400 человек, собрано 412 подписей. Население - 21 942 человека, т.е.вышли 1,9% горожан (это если бы в мск вышли около 250 тысяч человек!!!). 

В Чувашской Республике - запрет митингов, проводят в форме встреч с депутатами. В Ненецком АО - запрет, судятся. В Туле - перенос под предлогом, что все площади заняты. В Тамбове - запреты весь июль, жалоба в прокуратуру.

***

В Москве на проспекте Сахарова официальная цифра 6,5 тысяч человек...

Я приехал к 11 с копейками, то есть почти за час до открытия. Народ подтягивался уже из метро, люди несли плакаты, свернутые флаги и прочую наглядную агитацию. Да и вообще человека, едущего на митинг протеста, легко отличить от собирающегося на пляж.

Государство тоже подготовилось: полицейские пикеты еще на станции "Комсомольская", некоторых задерживают еще на выходе из метро. Дальше люди движутся под пристальным взором людей в форме и в штатском, но "в сапожках".

Место митинга окружено на всякий случай поливальными машинами и прочей тяжелой техникой. Смысла в ней накакого, разве что если случится давка, люди об нее дополнительно покалечатся.

Заметим, речь идет о митинге протеста против повышения пенсионного возраста. Но столичные власти подготовились так, будто митингует ИГ или Аль-Каеда.

Уже в самом начале одиннадцатого на проспекте Сахарова было тесно - кто понимает, это огромое пространство, шириной так метров пятьдесят. И вот метров на триста - толпа народа, которая прибывает и прибывает. Если на одного человека отвести целый квадратный метр (а люди стоят куда плотнее), то все равно получится тысяч пятнадцать.

Я думаю, тысяч до двадцати было, что называется, к бабке не ходи. И это вполне согласется с предыдущим митнгом в Сокольниках, в "собачьем загончике" гайд-парка, где все равно пришло тысячи полторы. А тут - выходной день, центр Москвы. Кстати, КПРФ неплохо подготовилась - были делегации от 15 регионов, и не маленькие, сам наблюдал, человек по пятьдесят привезли.

В общем, с точки зрения явки - прилично. Хотя, конечно, в 12-миллионной Москве могло бы выйти и побольше. Но ведь протест-то еще только разворачивается, не вечер еще...

***

Конечно, начинать акцию с выступления Зюганова, полагаю, не стоило. Даже среди актива КПРФ это вызвало весьма сдержанный энтузиазм, а уж среди беспартийной публики... Война, говорит, принесла нашему народу неисчислимые бедствия. Я сразу даже не понял, о чем это он? Какая война, если нынешние пенсионеры в большинстве своем родились уже в послевоенные годы? Но потом дошло - это у него заход такой, дальний, с прицелом на масштаб. "Мы объединились сегодня все: женщины, профсоюзы, ветераны, коммунисты, патриоты, "Левый фронт", — сказал Зюганов. Женщины и профсоюзы, конечно, сила...

Удальцов, как обычно, порадовал - сжег портреты «инициаторов закона» Германа Грефа, Алексея Кудрина, Андрея Исаева, Дмитрия Медведева, Владимира Путина и Валентины Матвиенко.

Еще больше порадовал кандидат в мэры Москвы Вадим Кумин: "Нам говорят, что для нас придумали реформу, которая будет повышать пенсию на тысячу рублей в год. При этом, расчёты Академии труда и социальных отношений показывают, что при повышении пенсионного возраста бюджет только 3 года будет в плюсе, потом выйдет на нулевой эффект, а затем уйдёт в минус. Но нам не привыкать. Когда уйдём в минус, как это уже стало очевидным, нам ещё раз попытаются повысить пенсионный возраст. Мы услышали все ваши «аргументы» — они сводятся к одному пункту: пенсионеров «развелось слишком много», а денег у вас мало. Мы не поняли только одного: почему вы всё время начинаете экономить с тех, кто слабей и беззащитнее?"

***

Я не думаю, что Вадим Кумин 10 сентября станет мэром Москвы. На этих выборах. Но левая оппозиция показывает, что у нее есть люди, прекрасно понимающие, откуда что берется в государстве и куда девается.

Важно, чтобы  накануне решения вопроса о т.н. "пенсионной реформе" власть получила выборную оплеуху во всю харю. Возможности маневра и набор средств крайне ограничены. Выборы так выборы. Если какой-нибудь Собянин или Воробьев получат результат вроде недавнего путинского - это будет очень серьезный аргумент в пользу подъема пенсионного возраста. Мол, гражданам нравится вкалывать до гробовой доски, а мы только исполняем волю избирателей...

Если на фоне массовых акций протеста результат будет не впечатляющий ( "победу" они себе, конечно, по любому нарисуют), то можно рассчитывать на то, что совать голову в петлю не станут, и от пенсионеров пока отстанут.

Так что на акции простеста надо ходить, товарищи. И за кандидатов от партии власти голосовать не нужно. 

Анатолий Баранов



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Очковтиратель Рождаемость написал 28.07.2018 18:00
Пенсионеры не рожали детей, иначе их было бы много и не пришлось бы увеличивать возраст выхода не пенсию. Войны не было, мора от тифа тоже, значит люди жили в свое удовольствие.
Дальше больше.
Крымнаш.
Приднестровье.
Грузия.
Путин, наконец.
Итого поделом, и не так уж важно Собянин, едро, Окр, Путин, Яблоко....., денег нет.
Если придет Климкин к власти или вы, то возраст выхода пенсию не изменят, а пенсии будут тысяча рублей, как в Узбекистане к примеру. Направо пойдешь звиздюлей получишь, налево люлей, а никуда пойдешь, то люляк.
Выбирай русачок, слава Рашке!!!
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ЛОЗУНГ ДНЯ
Гаденыш написал 28.07.2018 17:19
ДАЁШЬ 25 МЛН. ВЫСОКО ВОЗРАСТНЫХ РАБОЧИХ МЕСТ !!!!!
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