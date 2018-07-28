Футболисты стали орденоносцами

Президент РФ в субботу вручил в Кремле госнаграды тренерскому штабу и игрокам сборной России по футболу. Главный тренер Станислав Черчесов удостоен ордена Александра Невского, капитан команды Игорь Акинфеев и защитник Сергей Игнашевич - орденов Почета. Другие игроки и тренеры получили почетные грамоты главы государства.

"Выход в четвертьфинал чемпионата мира – очень достойный итог", - сказал Путин.

Кто б спорил?

А если б в полуфинал вышли, то не иначе, стали бы кавалерами ордена "За заслуги перед Отечеством"? А в финал, так и Героями России?

Ну а за чемпионский титул только "Орден Победы" остается... Ну там в статуте чуть-чуть поправить, и нормально.

Чтобы не упрекали в передергивании - орден Алекснадра Невского в СССР предназначался только для старшего командного состава. В РФ - для лиц, занимающих государственные должности, причем со стажени не менее 20 лет. Но возможны исключения...

А.Б.