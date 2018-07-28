Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Футболисты стали орденоносцами

Опубликовано 28.07.2018 в разделе комментариев 6

рф футбол мундиаль чемпионат
Футболисты стали орденоносцами

Президент РФ в субботу вручил в Кремле госнаграды тренерскому штабу и игрокам сборной России по футболу. Главный тренер Станислав Черчесов удостоен ордена Александра Невского, капитан команды Игорь Акинфеев и защитник Сергей Игнашевич - орденов Почета. Другие игроки и тренеры получили почетные грамоты главы государства.

"Выход в четвертьфинал чемпионата мира – очень достойный итог", - сказал Путин.

Кто б спорил?

А если б в полуфинал вышли, то не иначе, стали бы кавалерами ордена "За заслуги перед Отечеством"? А в финал, так и Героями России?

Ну а за чемпионский титул только "Орден Победы" остается... Ну там в статуте чуть-чуть поправить, и нормально.

Чтобы не упрекали в передергивании - орден Алекснадра Невского в СССР предназначался только для старшего командного состава. В РФ - для лиц, занимающих государственные должности, причем со стажени не менее 20 лет. Но возможны исключения...

А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 3
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 6
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Ходок написал 28.07.2018 19:52
Так и происходит обесценивание орденов до уровня значков.
Ответить
(без названия)
совестливый написал 28.07.2018 19:46
Млять!!! Дебилы !!! Дебила физрука и кривоногих футболеров наградить какими -то побрякушками.В отборочном цикле не
участвовали, побегали по полю 4 раза по девяносто минут, и "херои".Обгадили все награды.
Ответить
(без названия)
La Terrible написал 28.07.2018 19:44
Великий князь Александр в гробу переворачивается, ибо "не в силе бог, а в правде".
И где ж у нас правда ныне?- Токмо в кривде.
Ответить
(без названия)
уйх написал 28.07.2018 19:36
В этой ср*ной стране только непрерывно кривляющихся клоунов и м*даков каких-то награждают.
А еще какому-то м*даку с вытаращеными глазами из Бразилии мгновенно дали гражданство этой м*дацкой страны Роисси. Интересно, за какие заслуги? Это что, любому чебуреку сейчас дают гражданство, лишь бы материться умел по-русски?
Ответить
О награждении
Коко написал 28.07.2018 19:04
Это какой-то позор...
Ответить
сказал Путин
Tel написал 28.07.2018 19:01
Он внатуре *****!
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Поддерживаете ли вы Путина?:
Результаты
Интернет-ТВ
Пенсионная реформа - начало политической смерти Путина
Пенсионная реформа - начало политической смерти Пу...
27.07.2018
Хотите инвестиций? Защитите национальный рынок!
Хотите инвестиций? Защитите национальный рынок!
27.07.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Димон Тосканский расщедрился: выделил ОАК на модернизацию Ила-96 вдвое меньше, чем "Боингу" в 2011-м (1)
Футболисты стали орденоносцами (5)
Даже в дождь на митинг против пенсионной реформы в Томске собралось более тысячи граждан (0)
Вместо пенсии государство приготовило мне "звиздюлей" (7)
Восьмой фигурант "дела ярославских экзекутеров" задержан (1)
Многотысячный митинг противников пенсионной реформы в Москве потребовал разогнать Госдуму и правительство Димона (4)
У народа России - краснозамённый протест, у кремлядей, как и у Романовых - Крест (12)
Мечта России Путинской: арестован экс-президент (пока только в Армении) (4)
Красная Армия живёт и побеждает на Донбассе, по мнению экс-посла США на Украине (4)
Умер Войнович (33)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Родственники ужасны
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Кривой поцелуй поневоле
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Дарья Митина Дарья Митина: Затмение
Дарья Митина Дарья Митина: 28 июля
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss