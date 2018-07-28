Футболисты стали орденоносцами

Президент РФ в субботу вручил в Кремле госнаграды тренерскому штабу и игрокам сборной России по футболу. Главный тренер Станислав Черчесов удостоен ордена Александра Невского, капитан команды Игорь Акинфеев и защитник Сергей Игнашевич - орденов Почета. Другие игроки и тренеры получили почетные грамоты главы государства.
"Выход в четвертьфинал чемпионата мира – очень достойный итог", - сказал Путин.
Кто б спорил?
А если б в полуфинал вышли, то не иначе, стали бы кавалерами ордена "За заслуги перед Отечеством"? А в финал, так и Героями России?
Ну а за чемпионский титул только "Орден Победы" остается... Ну там в статуте чуть-чуть поправить, и нормально.
Чтобы не упрекали в передергивании - орден Алекснадра Невского в СССР предназначался только для старшего командного состава. В РФ - для лиц, занимающих государственные должности, причем со стажени не менее 20 лет. Но возможны исключения...
А.Б.
Ходок написал 28.07.2018 19:52
совестливый написал 28.07.2018 19:46
участвовали, побегали по полю 4 раза по девяносто минут, и "херои".Обгадили все награды.
La Terrible написал 28.07.2018 19:44
И где ж у нас правда ныне?- Токмо в кривде.
уйх написал 28.07.2018 19:36
А еще какому-то м*даку с вытаращеными глазами из Бразилии мгновенно дали гражданство этой м*дацкой страны Роисси. Интересно, за какие заслуги? Это что, любому чебуреку сейчас дают гражданство, лишь бы материться умел по-русски?
Коко написал 28.07.2018 19:04
Tel написал 28.07.2018 19:01