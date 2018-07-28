Даже в дождь на митинг против пенсионной реформы в Томске собралось более тысячи граждан

Томское отделение парламентской партии КПРФ в субботу, 28 июля, провело митинг у ДНТ «Авангард» (место в городе весьма отдалённое, куда добираться из центра непросто) против повышения пенсионного возраста. В акции приняли участие более тысячи томичей, сообщили корреспонденту портала Tomsk.ru в пресс-службе томского отделения партии. В 14 часам, когда митинг начинался пошёл дождь, но народ всё подходил и подходил.

Митинг в субботу прошел не только в Томске: 28 июля КПРФ проводит всероссийскую акцию протеста против пенсионной реформы. Митинги прошли в десятках городов по всей России.

«Митинг в Томске прошел очень эмоционально: народ заряжен, народ злой, требования все поддерживали единогласно. Когда вступающие говорили о том, что надо отправлять правительство в отставку, требовать отчет у депутатов, которые голосовали «за» пенсионную реформу, народ аплодировал, кричал.

Мы вели сбор подписей против повышения пенсионного возраста Некоторые СМИ написали, что у нас было 200 человек, это не так, потому что мы только подписей собрали 1,8 тысячи, было однозначно больше тысячи человек», — рассказали в пресс-службе томского отделения КПРФ.

На митинге выступили первый секретарь партии Наталья Барышникова и руководитель городской партийной организации Андрей Петров. КПРФ собирается проводить референдум по вопросу пенсионной реформы, а подписи направить в администрацию президента.

Напомним, накануне всероссийской акции протеста Центризбирком не одобрил идею КПРФ провести референдум о повышении пенсионного возраста. Об этом говорится в постановлении к заседанию, с которым ознакомился РБК в пятницу, 27 июля.

О том, что ЦИК получил соответствующий запрос от коммунистов, 23 июля сообщила секретарь комиссии Майя Гришина. Депутаты от КПРФ ранее обратились в Мосгоризбирком. Они предложили задать россиянам следующий вопрос, который должен прозвучать на референдуме: «Согласны ли вы с тем, что в Российской Федерации возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?».

По мнению Центризбиркома, вопрос для референдума сформулирован недостаточно корректно. Формулировка «возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости», с достаточной степенью не конкретизирует ее содержание для участников референдума, говорится в постановлении.

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