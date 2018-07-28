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Московский листок

Димон Тосканский расщедрился: выделил ОАК на модернизацию Ила-96 вдвое меньше, чем "Боингу" в 2011-м

Опубликовано 28.07.2018 в разделе комментариев 1

кризис медведев классоваяненависть авиа оак
Димон Тосканский расщедрился: выделил ОАК на модернизацию Ила-96 вдвое меньше, чем "Боингу" в 2011-м

Бюджетные инвестиции в размере 1,32 млрд руб. будут выделены Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) на модернизацию производства Воронежского авиазавода для производства самолетов Ил-96-400М. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев, документ опубликован на сайте правительства.

«Средства будут направлены на реконструкцию и техническое перевооружение производства для изготовления самолетов Ил-96-400М. Срок ввода объекта в эксплуатацию — 2020 год», — говорится в пояснительной записке к постановлению.

Бюджетные средства будут перечислены ПАО «ОАК» для последующего взноса в уставный капитал дочернего ПАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество». Переоборудование производственных мощностей предприятия направлено на снижение зависимости от закупок зарубежных воздушных судов, отмечается в документе.

От редакции: С ума сойти! Видно, Медведев стал как-то уж и впрямь тактильно ощущать падение своего рейтинга и шатание кресла премьера под собой (Путин не задумается над тем, чтоб его выкинуть, но свой рейтинг удержать): целый миллиард с лишним выделил на модернизацию давным-давно устаревшего самолёта... Нет, самолёт отличный - только вот контракт этот, аттракцион немыслимой щедрости, должный притянуть за уши к правительству миллиардеров любовь пролетариата, - запоздал этак лет на 5-7. О чём думал этот же самый, ещё не премьер, а президент Медведев, когда в 2011 году Аэрофлот и Boeing подписывали твердый контракт на поставку восьми самолетов Boeing-777 за 2.2 млрд. долл? Вдвое больше заплатил этот же Медведев из нашего бюджета США! Ну, а в 2012-м, без господдержки приказал долго жить Саратовский авиазавод (можете посмотреть на его жуткие останки). Документ подписан был в медведевской пиарной альма-матери, в инновационном центре «Сколково», в присутствии вице-президента США Джо Байдена и первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова. Кстати, Шувалов с тех пор заметно нарастил личный авиапарк - видимо, от медведевского контракта перепало и ему миллионов...

Д.Ч.

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Всего комментариев к статье: 1
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автору
La Terrible написал 28.07.2018 19:39
"Бюджетные средства будут перечислены ПАО &#171;ОАК&#187; для последующего взноса в уставный капитал дочернего ПАО &#171;Воронежское акционерное самолетостроительное общество&#187;."
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Значит, просто сп..дят по своим карманАм. А вы уж прямо вдохновились. Как дите малое, ей-богу!
Ну хто ж такие деньги отдаст каким-то там воронежским пролетариям?
На хатки для уточек и золотые сортиры нужнее будет.
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