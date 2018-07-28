Димон Тосканский расщедрился: выделил ОАК на модернизацию Ила-96 вдвое меньше, чем "Боингу" в 2011-м

Бюджетные инвестиции в размере 1,32 млрд руб. будут выделены Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) на модернизацию производства Воронежского авиазавода для производства самолетов Ил-96-400М. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев, документ опубликован на сайте правительства.

«Средства будут направлены на реконструкцию и техническое перевооружение производства для изготовления самолетов Ил-96-400М. Срок ввода объекта в эксплуатацию — 2020 год», — говорится в пояснительной записке к постановлению.

Бюджетные средства будут перечислены ПАО «ОАК» для последующего взноса в уставный капитал дочернего ПАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество». Переоборудование производственных мощностей предприятия направлено на снижение зависимости от закупок зарубежных воздушных судов, отмечается в документе.

От редакции: С ума сойти! Видно, Медведев стал как-то уж и впрямь тактильно ощущать падение своего рейтинга и шатание кресла премьера под собой (Путин не задумается над тем, чтоб его выкинуть, но свой рейтинг удержать): целый миллиард с лишним выделил на модернизацию давным-давно устаревшего самолёта... Нет, самолёт отличный - только вот контракт этот, аттракцион немыслимой щедрости, должный притянуть за уши к правительству миллиардеров любовь пролетариата, - запоздал этак лет на 5-7. О чём думал этот же самый, ещё не премьер, а президент Медведев, когда в 2011 году Аэрофлот и Boeing подписывали твердый контракт на поставку восьми самолетов Boeing-777 за 2.2 млрд. долл? Вдвое больше заплатил этот же Медведев из нашего бюджета США! Ну, а в 2012-м, без господдержки приказал долго жить Саратовский авиазавод (можете посмотреть на его жуткие останки). Документ подписан был в медведевской пиарной альма-матери, в инновационном центре «Сколково», в присутствии вице-президента США Джо Байдена и первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова. Кстати, Шувалов с тех пор заметно нарастил личный авиапарк - видимо, от медведевского контракта перепало и ему миллионов...

Д.Ч.

Материалы по теме:

За обанкрочивание заводов - ничего, за обстёбанное фото царебожцев - 6 лет

Новый самолёт семьи придворного путинского Шувалова стоит 70 миллионов долларов

Четыреста тысяч граждан РФ требуют снизить до прожиточного минимума зарплату Медведева

Многотысячный митинг противников пенсионной реформы в Москве потребовал разогнать Госдуму и правительство Димона