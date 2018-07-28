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Московский листок

Акция против повышения пенсионного возраста: неплохой старт!

Опубликовано 28.07.2018 в разделе комментариев 3

Репортаж Максима и Петра Калашниковых об акции протеста (митинге на проспекте Сахарова) 28.07.2018 – против пенсионной «реформы» и за отставку правительства. Говорят рядовые протестуюшие. Готовимся к осеннему противостоянию. Главное – быть заодно, невзирая на партийные различия. Как возможно прекратить махинации с пенсионным фондом, и действительно реформировать пенсионную систему, а не просто отнимать деньги у людей, вы увидите в конце программы.



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Всего комментариев к статье: 3
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мывместе
хахас написал 28.07.2018 21:20
http://khakaskom.ru/stati/item/609-glavnoe-porazhenie-eto-ostanovitsya-posle-pobedy
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Re: 100 000 на митинге в Москве было!
Фекалолог сердитый. написал 28.07.2018 21:16
А как понимать "Нет пенсионной реформе Медведева"? Кто такой медведев? Это тот декоративный пидрик, о котором регулярно вспоминает другой пидрик по фамилии Делягин? Неужто Зюган считает, что в этой стране медведев хоть что-то значит?
Или красножопые боятся произносить нейм РЕЗИДЕНТА ЦРУ? Не потому ли, что 18 лет кормятся с его руки?
Да наССрать на ваши митинг, товарисчи краснозадые... Или рассчитываете, что кто-то когда-нибудь уберет Вову, а очередные 100 тысяч, воодушевленные детсадом грудинина - вернут краснозадых в кремль? гы-гы-гы-гы.. Держите карман пошире...
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100 000 на митинге в Москве было!
Завтра в Москве второй митинг написал 28.07.2018 20:36
На сайте КПРФ сказано, что сегодня в Москве на митинге было 100 000 человек! Вот фото: https://kprf.ru/actions/kprf/177736.html
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