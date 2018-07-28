Акция против повышения пенсионного возраста: неплохой старт!

Репортаж Максима и Петра Калашниковых об акции протеста (митинге на проспекте Сахарова) 28.07.2018 – против пенсионной «реформы» и за отставку правительства. Говорят рядовые протестуюшие. Готовимся к осеннему противостоянию. Главное – быть заодно, невзирая на партийные различия. Как возможно прекратить махинации с пенсионным фондом, и действительно реформировать пенсионную систему, а не просто отнимать деньги у людей, вы увидите в конце программы.
хахас написал 28.07.2018 21:20
Фекалолог сердитый. написал 28.07.2018 21:16
Или красножопые боятся произносить нейм РЕЗИДЕНТА ЦРУ? Не потому ли, что 18 лет кормятся с его руки?
Да наССрать на ваши митинг, товарисчи краснозадые... Или рассчитываете, что кто-то когда-нибудь уберет Вову, а очередные 100 тысяч, воодушевленные детсадом грудинина - вернут краснозадых в кремль? гы-гы-гы-гы.. Держите карман пошире...
Завтра в Москве второй митинг написал 28.07.2018 20:36